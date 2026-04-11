Aksident i rëndë në Vlorë, lëndohen 3 persona - mes tyre dy fëmijë
Një aksident është regjistruar në fshatin Gjorm, në rrugën e Lumit të Vlorës, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe është përmbysur.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se tre persona kanë mbetur të plagosur, mes tyre edhe dy fëmijë nën moshën 14 vjeç.
Policia dhe shërbimet mjekësore kanë mbërritur në vendngjarje, ku po japin ndihmën e parë të lënduarve dhe po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./syri/
