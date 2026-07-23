Agjent i Shërbimit Sekret në ekipin e Vance nën hetim për rrjedhje të dyshuar informacioni
Një agjent i Shërbimit Sekret të SHBA-së i caktuar për të mbrojtur Zëvendëspresidentin JD Vance është pezulluar dhe është nën hetim për akuza për rrjedhje informacioni të ndjeshëm, tha agjencia të enjten.
Specifikat e asaj që u rrjedh nuk janë publikuar, por USSS tha se agjenti u përball me një "hetim të mundshëm penal", që përfshin akuza për "kompromentim të sigurisë operative dhe të informacionit".
"Çdo sjellje që potencialisht kërcënon sigurinë e një personi të mbrojtur nuk do të tolerohet", tha zëdhënësi i USSS-së, Anthony Guglielmi, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen ndërsa zyrtarët e agjencisë paralajmërojnë se kërcënimet ndaj personave të mbrojtur, përfshirë presidentin Donald Trump, kanë parë një rritje të ndjeshme të numrit.
Vance dhe familja e tij duhet të kenë mbrojtje 24 orë në ditë nga Shërbimi Sekret.
Të mërkurën, Drejtori i Shërbimit Sekret, Sean Curran tha se agjencia po vepronte në atë që ai e përshkroi si mjedisin më të rrezikshëm të kërcënimeve të karrierës së tij 24-vjeçare, duke përmendur një rritje të ndjeshme të kërcënimeve ndaj zyrtarëve publikë.
Duke folur me gazetarët përpara Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, e cila do të zhvillohet të premten, Curran tha se niveli i kërcënimit me të cilin përballet Shërbimi Sekret është "jashtë çdo parashikimi".
"Mjedisi është bërë shumë i paqëndrueshëm dhe kjo është në të gjithë sektorin. Imazhi i kërcënimit dhe mjedisi është aq i madh sa nuk e kam parë ndonjëherë", tha Curran.
Agjentët kanë hapur gati 10,000 hetime kërcënimesh që nga janari.
Zyrtarët thanë se rritja po nxitej nga një përzierje kërcënimesh online, aktorësh të vetmuar, ekstremizmit ideologjik, kundërshtarëve të huaj dhe individëve që përjetojnë kriza të shëndetit mendor.
Ata shtuan se shumica e kërcënimeve tani shfaqen online, duke zëvendësuar letrat e shkruara me dorë dhe format e tjera tradicionale të komunikimit si burim kryesor. /Telegrafi/