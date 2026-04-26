66 inspektime për 48 orë – ndërtimtaria në fokus, 27 ndalime të punimeve
Inspektorati Qendror i Punës ka realizuar 66 inspektime brenda 48 orëve në gjithë territorin e Kosovës, me fokus të veçantë sektorin e ndërtimtarisë.
Sipas raportit, nga këto kontrolle janë shqiptuar 27 ndalime të punimeve dhe 32 vërejtje, ndërsa në 8 raste janë dhënë leje për vazhdim të punës pas përmbushjes së kushteve. Në 9 raste nuk janë konstatuar shkelje, ndërsa në 10 raste subjektet kanë eliminuar parregullsitë e identifikuara.
Të dhënat nga terreni tregojnë se numri më i madh i inspektimeve është kryer në Prishtinë dhe Pejë, me nga 16 inspektime secila, si dhe në Ferizaj me 13.
Në Prishtinë janë regjistruar 9 ndalime të punimeve dhe 5 leje pune, ndërsa në Ferizaj janë evidentuar 6 ndalime dhe 3 raste të eliminimit të parregullsive.
Në Prizren janë kryer 4 inspektime, me 4 ndalime të punimeve dhe 8 reinspektime, ndërsa në Podujevë janë realizuar 4 inspektime, ku është shqiptuar 1 ndalim dhe janë dhënë 2 vërejtje.
Në komunat tjera, si Drenasi (3 inspektime), Lipjani (6), Fushë Kosova (2) dhe Obiliqi (2), janë evidentuar shkelje të ndryshme, përfshirë ndalime të punimeve dhe raste të eliminimit të parregullsive.
Autoritetet kanë bërë të ditur se për shkeljet e konstatuara do të ndërmerren masa ligjore, ndërsa aksionet e inspektimit do të vazhdojnë me qëllim rritjen e sigurisë në vendin e punës. /Telegrafi/