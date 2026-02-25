63.2% e përdoruesve të internetit në Maqedoni blejnë online
Rishikimi i Tregtisë Elektronike të Ballkanit Perëndimor 2025, i përgatitur nga Shoqata e Tregtisë Elektronike, analizoi të dhënat nga Eurostat 2024, të cilat treguan se 63.2% e përdoruesve të internetit në Maqedoni blejnë online, gjë që e pozicionon vendin më mirë se fqinjët e tjerë ballkanikë përveç Serbisë (65%), por ende nën mesataren evropiane prej 76.6%.
Megjithatë, blerjet online janë të përqendruara në një numër të kufizuar kategorish, me preferenca të shprehura qartë. 73.9% e blerësve online në vend kanë bërë porosi për veshje, këpucë dhe aksesorë mode, duke e bërë modën kategorinë më dominuese, duke e vendosur Maqedoninë mbi mesataren evropiane.
Blerjet e produkteve të tjera mbeten dukshëm të kufizuara. 25.3% blenë pajisje sportive, 21.8% kozmetikë, produkte bukurie ose "wellness", mobilje, 12.4% produkte për shtëpi dhe kopshte, 11.4% kompjutera, tableta, telefona celularë ose aksesorë, dhe 9.1% lodra për fëmijë dhe produkte për kujdesin ndaj fëmijëve. Përhapja e blerjeve online është veçanërisht e ulët për produktet e pastrimit dhe higjienës personale (7.9%), ilaçet dhe shtesat dietike (7.7%), ushqimin dhe pijet (7.6%), si dhe elektronikën dhe pajisjet shtëpiake (2.3%).
Sa i përket shërbimeve, 44.1% e blerësve online paguan për shërbime interneti ose celulari online, pothuajse dyfishi i mesatares evropiane prej 22.4%. 33.7% paguan gjithashtu për shërbime, duke tejkaluar gjithashtu mesataren evropiane prej 13.2%. 18.3% e blerësve online bënë rezervime për transport dhe 15.5% për hotele, ndërsa përmbajtja dixhitale e paguar mbetet e ulët, me vetëm 1.4% që paguajnë për abonime të transmetimit të muzikës./Telegrafi/