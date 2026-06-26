5 rregullat që i bëjnë flokët biondë të duken si pas sallonit
Nuk ka të bëjë vetëm me bojën apo me frizerin – sekreti fshihet te kujdesi që nis sapo dilni nga salloni
Shumë gra ëndërrojnë për flokë biondë të përsosur – të shkëlqyeshëm, të shëndetshëm dhe të mirëmbajtur, sikur sapo kanë dalë nga salloni i frizerit. Megjithatë, çdo bionde e di se pas një pamjeje të tillë qëndron shumë më tepër sesa një ngjyrë e mirë.
Çelja e flokëve mund ta dobësojë fijen, ta bëjë më të prirur ndaj tharjes dhe këputjes, prandaj kujdesi i duhur bëhet thelbësor.
Lajmi i mirë është se, sipas ekspertëve, disa shprehi të thjeshta mund të bëjnë dallim të madh dhe të ndihmojnë që flokët biondë të mbeten të butë, të shkëlqyeshëm dhe plot jetë.
Hidratimi është hapi më i rëndësishëm
Flokët e çelur natyrshëm e humbin lagështinë më shpejt sesa flokët e patrajtuar.
Prandaj frizerët këshillojnë përdorimin e rregullt të maskave ushqyese, balsameve dhe produkteve për hidratim të thellë. Kur flokët marrin mjaftueshëm lagështi, bëhen më elastikë, këputen më pak dhe e reflektojnë dritën shumë më bukur.
Pikërisht për këtë arsye, hidratimi është baza e çdo rutine për kujdesin ndaj flokëve biondë.
Pa mbrojtje nga nxehtësia nuk ka flokë të shëndetshëm
Tharësja, piastra dhe figaroja i ekspozojnë flokët çdo ditë ndaj temperaturave të larta, të cilat i thajnë edhe më shumë fijet tashmë të ndjeshme.
Para çdo stilimi, është e nevojshme të aplikohet një produkt mbrojtës nga nxehtësia, i cili krijon një shtresë mbrojtëse dhe ul dëmtimin.
Shumë gra e anashkalojnë këtë hap, ndërsa pikërisht ai shpesh bën dallimin më të madh midis flokëve të shëndetshëm dhe atyre të dëmtuar, transmeton Telegrafi.
Shamponin vjollcë përdoreni me kujdes
Shamponi vjollcë është bërë aleati i preferuar i biondeve, sepse neutralizon me sukses tonet e padëshiruara të verdha dhe portokalli.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se përdorimi i tepruar mund të çojë në tharje të flokëve.
Më së miri është të përdoret sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe në përputhje me nevojat e nuancës suaj, ndërsa pjesa tjetër e rutinës të bazohet në produkte hidratuese.
Prerja e rregullt ruan pamjen e bukur
Shumë gra përpiqen t’i rrisin flokët sa më gjatë, ndaj e shtyjnë vizitën te frizeri.
Megjithatë, majat e çara nuk mund të riparohen me produkte kujdesi. Me kalimin e kohës, ato vetëm këputen më shumë dhe bëjnë që flokët të duken të parregullt.
Shkurtimi i rregullt i majave ndihmon që flokët të duken më të shëndetshëm, më të dendur dhe më të rregulluar.
Më pak trajtime kimike, më shumë rikuperim
Çelja, ngjyrosja dhe trajtimet e tjera kimike lënë gjurmë në strukturën e fijes së flokut.
Prandaj frizerët këshillojnë që midis trajtimeve të lihet mjaftueshëm kohë, në mënyrë që flokët të kenë mundësi të rigjenerohen.
Sa më pak të ekspozohen flokët ndaj proceseve agresive kimike, aq më të mëdha janë gjasat që të ruajnë shkëlqimin, elasticitetin dhe pamjen e shëndetshme.
Sekreti i flokëve të bukur biondë nuk është vetëm te ngjyra
Flokët biondë të përsosur nuk varen vetëm nga nuanca që zgjidhni te frizeri. Bukuria e tyre fshihet në kujdesin e përditshëm, hidratimin e duhur dhe mbrojtjen nga faktorët që i dëmtojnë.
Me pak kujdes dhe një rutinë të qëndrueshme, është e mundur të ruhet shëndeti i fijes së flokut dhe të arrihet ai efekt i flokëve të butë, të shndritshëm dhe të mirëmbajtur, që shumë gra e dëshirojnë.
Sepse flokët më të bukur biondë nuk janë vetëm ata që kanë ngjyrë të çelët – por ata që duken të shëndetshëm, të plotë dhe me shkëlqim natyral. /Telegrafi/