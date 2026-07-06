25 vjeçarja nga Kosova përfshihet në një aksident të rëndë në Austri, shoferi përball ishte i dehur dhe pa patentë
Një 25-vjeçare nga Kosova ka mbetur e plagosur rëndë në një aksident trafiku që ndodhi në orët e vona të së shtunës në rrugën L406, në zonën e Flattendorfit në Austri, shkruajnë mediat austriake.
Ajo ishte duke udhëtuar me veturën e saj në drejtim të Schildbachut, kur rreth orës 23:05, në kilometrin 20.1, ndodhi një përplasje ballore me një automjet që vinte nga drejtimi i kundërt. Vetura tjetër drejtohej nga një 27-vjeçar austriak.
Si pasojë e përplasjes, të dy shoferët pësuan lëndime të rënda. 25-vjeçarja nga Kosova u transportua në Spitalin Rajonal të Oberwartit për trajtim mjekësor.
Shoferi austriak mbeti i bllokuar brenda automjetit dhe u nxor nga ekipet e emergjencës.
Ai fillimisht u dërgua në Spitalin Rajonal të Hartbergut, ndërsa më pas u transportua me helikopter në Spitalin Rajonal të Gracit. Gjendja e tij raportohet kritike, transmeton albinfo.at
Sipas autoriteteve, testi i alkoolit ndaj 25-vjeçares nga Kosova ka rezultuar negativ. Ndërkohë, 27-vjeçari austriak është gjetur në gjendje të rëndë të dehur dhe po drejtonte automjetin pa patentë të vlefshme.
Rruga L406 u mbyll për rreth një orë e gjysmë për shkak të hetimeve dhe largimit të automjeteve nga vendi i aksidentit./albinfo.at/