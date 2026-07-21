Vushtrria shpall Ditë Zie pas humbjes tragjike të tre qytetarëve
Komuna e Vushtrrisë ka shpallur ditën e sotme Ditë Zie, në shenjë nderimi dhe pikëllimi për humbjen tragjike të jetës së tre bashkëqytetarëve.
Vendimi është marrë nga kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Ferit Idrizi, pas vdekjes së Ejup Tërnavës, Cennet Tërnavës dhe Fatmire Shabanit.
Sipas njoftimit të Komunës, të gjitha institucionet publike dhe subjektet afariste në Vushtrri janë obliguar që gjatë kësaj dite t’i vendosin flamujt në gjysmështizë, si shenjë respekti dhe kujtimi për të ndjerët.
Gjithashtu, gjatë Ditës së Zisë janë pezulluar të gjitha aktivitetet politike, kulturore dhe sportive në territorin e Komunës së Vushtrrisë.
“U shprehim ngushëllimet tona më të thella familjeve Tërnava dhe Shabani dhe bashkëndjejmë dhimbjen për këtë humbje të rëndë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Vushtrrisë. /Telegrafi/