Vijojnë punimet në rrugen kryesore te Parku Rekreativ "Pishat" në Sllatinë
Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se janë duke u finalizuar punimet në rrugën kryesore drejt Parkut Rekreativ “Pishat” në Sllatinë.
Drejtori i infrastrukturës, Arianit Tërmkolli përcolli nga afër ecurinë e punimeve, duke u siguruar që punimet të zhvillohen sipas standardeve dhe dinamikës së paraparë.
“Komuna e Fushë Kosovës vazhdon të investojë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën dhe cilësinë e jetës për të gjithë qytetarët” thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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