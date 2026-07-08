ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se janë duke u finalizuar punimet në rrugën kryesore drejt Parkut Rekreativ “Pishat” në Sllatinë.

Drejtori i infrastrukturës, Arianit Tërmkolli përcolli nga afër ecurinë e punimeve, duke u siguruar që punimet të zhvillohen sipas standardeve dhe dinamikës së paraparë.

“Komuna e Fushë Kosovës vazhdon të investojë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën dhe cilësinë e jetës për të gjithë qytetarët” thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/


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