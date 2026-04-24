Victoria Beckham rikthehet bionde pas gati një dekade, pamja e saj e re po merr gjithë vëmendjen
Gati dhjetë vjet pasi mbante bobin platin që e bëri sinonim të glamurit në tribunat e futbollit, Victoria Beckham po rikthehet sërish te nuancat më të çelëta dhe këtë herë me shumë stil
Dizajnerja e modës, e cila prej vitesh kultivonte flokët e saj karakteristikë ngjyrë kafe të errët me fije të lehta në ton mjalti dhe “bronde”, tani ka vendosur të bëjë një kthesë të madhe. Gjatë paraqitjes në emisionin Today më 21 prill, ajo prezantoi ngjyrën e re të flokëve: një nuancë të pasur bionde në ton gjalpi, që në shikim të parë paralajmëron një fazë të re bukurie.
Ky ndryshim vjen pak para lansimit të bashkëpunimit të saj shumë të pritur me Gap, të planifikuar për 24 prill, ndaj duket qartë se gjithçka është menduar me kujdes. Victoria ndau edhe disa fotografi në rrjetet sociale ku shihen tonet e arta që kalojnë nga majat më të çelëta drejt rrënjës më të errët, ndërsa fytyra theksohet nga fijet më të ndritshme të njohura si “money pieces”.
Për këtë transformim është kujdesur bashkëpunëtori i saj afatgjatë, Ken Pavés, i cili arriti të krijojë ekuilibrin mes natyrales dhe luksit. Rezultati është një pamje e kuruar, me dimension dhe e përshtatur në mënyrë perfekte me stilin e saj të sofistikuar, transmeton Telegrafi.
Modeli i ri i flokëve u shoqërua edhe me një paraqitje elegante. Victoria u shfaq me një fustan ngjyrë çokollatë pa mëngë, me detaje të drapuara dhe me prerje të lartë, ndërsa kombinimin e plotësuan sandalet me taka, byzylykët me diamantë dhe unazat diskrete me smerald.
Interesante është se shenja e parë e këtij transformimi u pa disa ditë më herët, gjatë festimit të ditëlindjes së saj të 52-të, kur pozoi me bashkëshortin David Beckham dhe fëmijët. Aty dalloheshin tashmë tonet më të çelëta dhe efekti ombre më i theksuar, me rrënjë më të errët që kalonte gradualisht në nuanca të arta, duke i dhënë flokëve më shumë thellësi.
Duket se këtë pranverë Victoria Beckham nuk po ndryshon vetëm ngjyrën e flokëve, por të gjithë imazhin dhe, nëse gjykohet nga reagimet e para, ky transformim mund të kthehet lehtësisht në një nga trendët më të kopjuar të sezonit. /Telegrafi/