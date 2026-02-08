Unazat e divorcit janë simboli i ri i forcës, lirisë dhe dashurisë për veten – ja cilat yje i mbajnë
Unazat e divorcit po shndërrohen në një simbol të ri të fuqisë personale dhe fillimit të ri, duke ripërkufizuar bizhuterinë që tashmë nuk shënon martesën, por një vendim të vetëdijshëm për të ecur përpara
Në vend të dhuratave nga partneri, bëhet fjalë për bizhuteri që gratë ia dhurojnë vetes, shpesh duke ridizajnuar diamantet e unazave të fejesës në pjesë të guximshme, jokonvencionale, me një mesazh të qartë pavarësie.
Trendi shpërtheu pasi Emily Ratajkowski tregoi publikisht “unazat e saj të divorcit”, duke frymëzuar shumë gra që fundin e martesës ta shohin si akt autonomie, e jo si dështim.
Bizhuteria ka shërbyer gjithmonë si kronikë e momenteve më të rëndësishme të jetës. Unazat e fejesës premtojnë të ardhmen, unazat e martesës festojnë bashkësinë, ndërsa unazat “eternity” shënojnë dekada të kaluara së bashku. Por, në një botë ku pothuajse 40 për qind e martesave përfundojnë me divorc, është shfaqur një kategori e re bizhuterie që feston një moment tjetër kyç, deri më tani shpesh të heshtur – fundin e martesës. Bëhet fjalë për “unazat e divorcit”, një trend që e ripërkufizon bizhuterinë si simbol të forcës personale, pavarësisë dhe festimit të një fillimi të ri, transmeton Telegrafi.
Simbol i një fillimi të ri, jo i dështimit
Ndryshe nga bizhuteritë tradicionale të lidhura me martesën, unaza e divorcit nuk është dhuratë nga partneri, por më së shpeshti dhuratë për veten. Qëllimi i saj nuk është ta zëvendësojë unazën e martesës, por ta transformojë atë. Në shumicën e rasteve, diamantet dhe gurët e çmuar nxirren nga unaza e fejesës dhe vendosen në një dizajn krejtësisht të ri, të guximshëm, që nuk ka më asnjë lidhje me estetikën e bizhuterive të martesës. Kështu, një objekt që mbante peshën e së kaluarës shndërrohet në simbol rritjeje dhe fuqizimi personal.
Ky trend pasqyron një ndryshim më të gjerë kulturor në perceptimin e divorcit, i cili gjithnjë e më pak shihet si dështim personal dhe gjithnjë e më shumë si një vendim i vetëdijshëm për të ecur përpara. Argjendarë në mbarë botën po raportojnë rritje të kërkesës për shërbime të tilla, ndërsa disa prej tyre organizojnë edhe festa “divorce ring” në butikët e tyre, ku klientet, me shampanjë në dorë, festojnë nënshkrimin e dokumenteve të divorcit dhe krijimin e bizhuterisë së re. Është një moment që, në vend të trishtimit, shënohet nga të qeshura, solidaritet dhe ndjenjë lehtësimi.
Emily Ratajkowski ndezi valën
Edhe pse për ridizajnimin e unazave të fejesës është folur prej vitesh në heshtje, trendi shpërtheu në mars të vitit 2024, kur modelja dhe shkrimtarja Emily Ratajkowski publikoi në Instagram “unazat e saj të divorcit”. Unazën e saj të famshme të fejesës Toi et Moi, e përbërë nga dy diamante të mëdhenj, ajo e ndau në dy unaza të reja, shumë të dallueshme. Mesazhi i saj ishte i qartë dhe i fuqishëm, i përmbledhur në një deklaratë për Vogue: “Nuk mendoj se një grua duhet të mbetet pa diamantet e saj vetëm sepse humbet një burrë.”
Veprimi i saj e destigmatizoi këtë ide dhe frymëzoi shumë gra të njohura. Dizajnerja e modës dhe ylli i reality show-ve Rachel Zoe, pas divorcit nga bashkëshorti me të cilin kishte kaluar më shumë se dy dekada, ridizajnoi unazën e saj masive me diamant. Pjesa e re, me një diamant oval të madh në qendër dhe dy më të vegjël anash, simbolizon atë dhe dy djemtë e saj.
“Jam e lumtur që jam e divorcuar. Merr një unazë fejesë kur martohesh, por pse të mos i blejmë vetes një unazë kur jemi të pavarura dhe të lumtura?”, deklaroi Zoe, duke shtuar se kjo unazë nuk duhet domosdoshmërisht të quhet ‘unazë divorci’, por mund të jetë ‘unazë e jetës së re’ ose ‘unazë për gjithçka’.
Trendi u përqafua edhe nga modelja Brooks Nader, e cila shndërroi diamantin e saj prej nëntë karatësh në një unazë të re, si dhe nga dermatologia Barbara Sturm, e cila diamantet nga unaza e saj i përdori për të krijuar vathë, duke treguar se transformimi nuk duhet të kufizohet vetëm te unazat.
Dizajn që sfidon traditën
Estetika e unazave të divorcit është qëllimisht e kundërta e bizhuterive tradicionale të martesës. Ndërsa unazat e fejesës karakterizohen nga korniza të buta dhe prerje klasike, unazat e divorcit janë të guximshme, skulpturore dhe arkitektonike. Klientet kërkojnë shirita të trashë ari, vendosje asimetrike dhe dizajne që mund të mbahen çdo ditë si pjesë e stilit personal, e jo si simbol statusi martesor.
Në vend që të mbahen në gishtin e unazës së dorës së majtë, këto bizhuteri shpesh vendosen në gishtin e mesit, në gishtin e vogël apo edhe në tregues. Vetë ky akt i zhvendosjes së unazës në një gisht tjetër ka një simbolikë të fortë, një shkëputje e vetëdijshme nga tradita dhe asociacioni vizual me martesën.
Një akt terapeutik dhe festë e autonomisë
Përveç transformimit estetik, procesi i ridizajnimit të bizhuterive ka edhe një ndikim të thellë psikologjik. Për shumë gra, ai është një akt terapeutik përmes të cilit marrin kontrollin mbi narrativën e jetës së tyre. Një objekt që dikur simbolizonte një premtim të dhënë nga dikush tjetër, shndërrohet në simbol të një premtimi që ia kanë dhënë vetes, premtim për forcë, qëndrueshmëri dhe dashuri për veten. Është një mënyrë për t’i bërë nder së kaluarës, por edhe për ta riformësuar atë në diçka që pasqyron personalitetin aktual dhe aspiratat e së ardhmes. /Telegrafi/