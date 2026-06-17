U largua nga PS-ja para disa dite, Koçeku me mesazh: Nëse familjes sime i preket një qime floku, do t’ju shkatërroj
Ish deputetja e Partisë Socialiste, Marjana Koçeku e cila ditë më parë braktisi këtë parti ka lënë të nënkuptohet se familja e saj është kërcënuar.
Koçeku këtë e ka paralajmëruar përmes një postimi në Facebook.
“Ky mesazh i drejtohet Bajrajve të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket kjoftë edhe nji qime floku, unë s’kam me lanë pa ju shkatërrue, sa ta kem jetën”, thuhet në postim.
Ndryshe, ditë më parë deputetja ka braktisur Partinë Socialiste, gjersa ka njoftuar se do të jetë deputete e pavarur.
“Prej sot jam deputete e pamvarun. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam pasë e i kam shprehë qysh para se me u asociu me nji parti. Ato m’i diftojne kufijtë”, kishte shkruar Koçeku para disa dite. /Telegrafi/
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