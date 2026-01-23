Trump padit bankën më të madhe amerikane
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ngriti një padi prej 5 miliardë dollarësh kundër JPMorgan Chase dhe CEO-s së saj Jamie Dimon, duke i akuzuar ata se i kanë mohuar shërbimet bankare për arsye politike duke i mbyllur disa nga llogaritë e tij.
Padia, e ngritur në një gjykatë shtetërore të Floridës në Qarkun Miami-Dade, akuzonte bankën më të madhe amerikane për shkelje të politikave të veta duke zgjedhur Trumpin për të përfituar nga "vala politike".
Por, JPMorgan mohoi se mbyll llogaritë për arsye politike ose fetare.
"Ndërsa na vjen keq që presidenti Trump na ka paditur, ne besojmë se padia nuk ka asnjë vlerë", tha ajo.
"Ne e respektojmë të drejtën e presidentit për të na paditur dhe të drejtën tonë për të mbrojtur veten", shtoi banka.
Trump akuzoi JPMorgan për shkelje të parimeve të saj në mënyrë të njëanshme duke mbyllur llogaritë që i përkisnin atij dhe kompanive të tij të mikpritjes.
Ai gjithashtu akuzoi Jamie Dimon se kishte urdhëruar një "listë të zezë" dashakeqe për të paralajmëruar bankat e tjera në lidhje me bërjen e biznesit me Organizatën Trump dhe anëtarët e familjes Trump, si dhe me vetë Trumpin. /Telegrafi/