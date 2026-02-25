Në një treg ku trojet me sipërfaqe të madhe dhe dokumentacion të rregullt po bëhen gjithnjë e më të limituara, një truall prej 54 ari në Miradi e Epërme, Fushë Kosovë, paraqet një mundësi reale për zhvillim afatgjatë.
Pozicionimi në zonë me qasje të drejtpërdrejtë në rrugë dhe me infrastrukturë të kompletuar - ujësjellës, kanalizim dhe energji elektrike - e bën këtë pronë të gatshme për investim të menjëhershëm. Trualli është e përshtatshm për ndërtime të ulëta banimi, objekte depo apo projekte me karakter biznesi, varësisht nga vizioni i investitorit.
Trualli posedon fletë poseduese dhe kontrata realizohet te noteri, duke garantuar siguri juridike në procesin e blerjes.
Çmimi: 5,500€ për ari.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Lorik Deci
Emaili: lorik.deci@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
