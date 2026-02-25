Në një treg ku trojet me sipërfaqe të madhe dhe dokumentacion të rregullt po bëhen gjithnjë e më të limituara, një truall prej 54 ari në Miradi e Epërme, Fushë Kosovë, paraqet një mundësi reale për zhvillim afatgjatë.

Pozicionimi në zonë me qasje të drejtpërdrejtë në rrugë dhe me infrastrukturë të kompletuar - ujësjellës, kanalizim dhe energji elektrike - e bën këtë pronë të gatshme për investim të menjëhershëm. Trualli është e përshtatshm për ndërtime të ulëta banimi, objekte depo apo projekte me karakter biznesi, varësisht nga vizioni i investitorit.

Trualli posedon fletë poseduese dhe kontrata realizohet te noteri, duke garantuar siguri juridike në procesin e blerjes.

Çmimi: 5,500€ për ari.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Rrugë
  • KEDS
  • Ujë
  • Kanalizim

Kontakti:

Agjenti: Lorik Deci

Emaili: lorik.deci@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444