Zona industriale në Livagjë, në kuadër të Graçanicë, po pozicionohet gjithnjë e më shumë si një nga pikat strategjike për zhvillime biznesore pranë Prishtinës, falë afërsisë me Prishtina Mall dhe qasjes së lehtë në rrugët kryesore.
Në këtë zonë, në shitje është truall me sipërfaqe 60.65 ari, i përshtatshëm për investime industriale, ndërtim depoje, hapësira logjistike apo objekte prodhuese.
Pozicionimi në zonë industriale dhe infrastruktura e gatshme e bëjnë truallin funksionale për zhvillim të menjëhershëm, pa nevojë për ndërhyrje bazike shtesë.
Prona posedon fletë poseduese dhe kontrata e blerjes realizohet te noteri, duke garantuar siguri juridike në transaksion.
Çmimi: 6,000€ për ari
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese,
- Dokumentacioni me Noter,
- Rrugë,
- KEDS,
- Ujë,
- Kanalizim.
Kontakti:
Agjenti: Kened Tahiri
Emaili: kened.tahiri@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend