Në treg ofrohet për shitje shtëpi me sipërfaqe 237m², e pajisur me fletë poseduese, e vendosur në Lagjen Hana në Çagllavicë - zonë e njohur për qetësinë dhe organizimin rezidencial.
Objekti është i ndarë në përdhes dhe një kat, me orientim nga të gjitha anët, çka siguron ndriçim natyral dhe ajrosje të mirë gjatë gjithë ditës. Organizimi i brendshëm përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, tri banjo dhe ballkon.
Ngrohja realizohet me energji elektrike, ndërsa për rehati shtesë gjatë sezonit të verës, shtëpia është e pajisur me kondicioner.
Prona veçohet për investimet cilësore në pllaka mermeri dhe graniti, që i japin hapësirave brendshme qëndrueshmëri dhe standard më të lartë përfundimi. Në pjesën e jashtme, oborri është i mirëmbajtur dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim.
Lagjja ku ndodhet shtëpia karakterizohet nga ambient i qetë dhe siguri, duke krijuar kushte të përshtatshme për zhvillimin e një jete familjare komode.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi,
- 3 banjo,
- 1 Tarracë,
- Me fletë poseduese,
- Dokumentacioni me Noter,
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug, Veri,
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo,
- Sistemi i ngrohjes: KEDS,
- Vendparkim,
- Kondicioner,
- TV.
Kontakti:
Agjenti: Blond Avdyli
Emaili: blond.avdyli@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
