Në një nga zonat që po zgjerohet me ritëm të shpejtë në periferi të Prishtinë, në shitje është truall me sipërfaqe 40 ari në Lebanë, me infrastrukturë të plotë.
Me qasje në rrugë, energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim i përshtatshëm për ndërtime të ulëta banimi apo zhvillime afariste, me fletë poseduese dhe kontratë që realizohet te noteri, me çmim 17,500€ për ari.
Pozicionimi në Lebanë e bën këtë parcelë funksionale si për investitorë që synojnë projekte rezidenciale, ashtu edhe për ata që kërkojnë hapësirë për zhvillime biznesore në afërsi të qytetit.
Dokumentacioni i rregullt dhe infrastruktura e gatshme e bëjnë pronën të përshtatshme për zhvillim të menjëhershëm dhe investim të sigurt afatgjatë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Shpend Hamiti
Emaili: shpend.hamiti@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend