Transporti publik në Shkup me orar të ndryshuar për fundjavën e festave
Nga sot deri të dielën, transporti publik do të funksionojë me një orar të ndryshuar. Ndryshimet vlejnë edhe për zyrat e biletave, ndërsa teleferiku do të funksionojë me një orar të rregullt.
Transporti Publik "Shkup" informon se regjimi i ndryshuar do të jetë i vlefshëm të premten, të shtunën dhe të dielën, pra më 20, 21 dhe 22 mars 2026.
Kjo do të thotë që qytetarët që planifikojnë të udhëtojnë nëpër Shkup gjatë fundjavës së festave duhet të mbështeten në një orar më të rregullt të autobusëve krahasuar me ditët e javës.
Të premten, më 20 mars 2026, dhe të dielën, më 22 mars 2026, do të jetë në detyrë zyra e biletave të Qendrës së Transportit.
Të shtunën, më 21 mars 2026, zyrat e biletave dhe qendrat e personalizimit do të funksionojnë me orar normal pune.
Sipas njoftimit, ata që punojnë në dy ndërrime do të jenë të hapura nga ora 08:00 deri në 18:00, dhe e njëjta periudhë kohore vlen edhe për ata që punojnë në një ndërrim.
Ndryshe nga trafiku i autobusëve, teleferiku nuk do të ketë ndryshime gjatë fundjavës së zgjatur. Do të funksionojë normalisht, nga ora 10:00 deri në 17:00.
Kjo do të thotë që për vizitorët e Vodnos, fundjava e festave nuk do të sjellë kufizime shtesë në lidhje me këtë transport. Ndërsa autobusët do të funksionojnë sipas një orari javor, teleferiku do të mbetet në orarin e rregullt ditor.