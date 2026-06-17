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Një tifoz i ri i Meksikës u bë viral së fundmi pasi veshi një bluzë Krishtlindjesh gjatë ndeshjes së ekipit në Kupën e Botës, sepse nuk kishte një fanellë zyrtare të ekipit.

Falë fuqisë së rrjeteve sociale dhe një ylli të ekipit kombëtar, kjo veshje i ka fituar atij një fanellë të vërtetë.



Meksika e nisi turneun me një fitore dominuese 2-0 ndaj Afrikës së Jugut në Estadio Azteca më 11 qershor.

Ndërsa rezultati në fushë bëri bujë, djali i vogël në tribuna vodhi plotësisht shfaqjen në internet.

Kamerat televizive kapën festimet e tij pas golave të Meksikës, dhe klipi u përhap në rrjete sociale.

Transmetuesi meksikan Claro Sports kapi momentin dhe transmetoi pamjet për të ndihmuar në gjetjen e tifozit të ri.

Tifozët e El Tri u mblodhën dhe përfundimisht e gjetën djalin për t'i dhuruar atij një fanellë të re zyrtare të Meksikës.

"Besimi te njerëzimi rikthehet pak nga pak", shkroi një përdorues.

"Po i adhuroj të gjitha videot që lidhen me Kupën e Botës! Njerëzit mund të jenë kaq të mrekullueshëm kur duan të jenë", vuri në dukje një përdorues tjetër. /Telegrafi/

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