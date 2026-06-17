Tifozi i vogël shkoi në Botëror me bluzë Krishtlindjesh - merr dhuratë fanellën nga ekipi i Meksikës
Një tifoz i ri i Meksikës u bë viral së fundmi pasi veshi një bluzë Krishtlindjesh gjatë ndeshjes së ekipit në Kupën e Botës, sepse nuk kishte një fanellë zyrtare të ekipit.
Falë fuqisë së rrjeteve sociale dhe një ylli të ekipit kombëtar, kjo veshje i ka fituar atij një fanellë të vërtetë.
Meksika e nisi turneun me një fitore dominuese 2-0 ndaj Afrikës së Jugut në Estadio Azteca më 11 qershor.
Ndërsa rezultati në fushë bëri bujë, djali i vogël në tribuna vodhi plotësisht shfaqjen në internet.
Kamerat televizive kapën festimet e tij pas golave të Meksikës, dhe klipi u përhap në rrjete sociale.
Transmetuesi meksikan Claro Sports kapi momentin dhe transmetoi pamjet për të ndihmuar në gjetjen e tifozit të ri.
Tifozët e El Tri u mblodhën dhe përfundimisht e gjetën djalin për t'i dhuruar atij një fanellë të re zyrtare të Meksikës.
"Besimi te njerëzimi rikthehet pak nga pak", shkroi një përdorues.
"Po i adhuroj të gjitha videot që lidhen me Kupën e Botës! Njerëzit mund të jenë kaq të mrekullueshëm kur duan të jenë", vuri në dukje një përdorues tjetër. /Telegrafi/