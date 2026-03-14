Robelli: Mobilizim i madh i diplomacisë evropiane për 3% serbë në Kosovë, a flet dikush për 30% shqiptarë në Maqedoninë e Veriut?
Gazetari dhe publicisti Enver Robelli ka reaguar sot pas deklaratave të ambasadorëve dhe kryediplomates së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas që përshëndeten marrëveshjen për mënyrën e zbatimit të Ligjit për të huajt dhe atë për vetura në Kosovë.
Për mënyrën e zbatimit të Ligjit për të huajt dhe atë për vetura sot, më 14 mars qëndroi për vizitë në Kosovë, Përfaqësuesi Special i BE-së për dialogun, Peter Sorensen.
Sorensen në Prishtinë u prit nga kryeministri Albi Kurti, gjersa pas takimit u tha se Ligji për të huajt dhe ai për automjete do të nisë së zbatuari nga 15 marsi 2026, por me disa masa shtesë pasi preket komuniteti serb.
Robelli në një postim në Facebook shkruan se për 3 për qind serbë në Kosovë ka një mobilizim të madh të krejt diplomacisë evropiane dhe kjo tregon se BE dhe vendet si Gjermania e Franca angazhohen për barazi mes qytetarëve të Kosovës, ndërkaq për 30 për qind shqiptarë në Maqedoninë e Veriut a flet ndokush nga Brukseli, Berlini, Parisi apo Shkupi?
Ambasadori gjerman: Mirë të shohësh që u arrit marrëveshje për mënyrën e zbatimit të Ligjit për të huajt dhe atë për vetura
Lexoni të plotë postimin e Robellit:
Dallimi i madh…
Shumë mirë që ndërmjetësi i BE-së Sorensen u angazhua që jeta e qytetarëve serbë të Kosovës të lehtësohet sa më shumë që të jetë e mundur dhe ligji për të huajt të mos bëhet pengesë në jetën e përditshme të komunitetit serb në Kosovë.
Shumë mirë që ambasadori i Francës Guerot e përshëndeti angazhimin e BE-së për të drejtat e komunitetit serb.
Shumë mirë që ambasadori i Gjermanisë Rudolph po tregon kujdes për të drejtat e pakicës serbe në Kosovë.
Shumë mirë që edhe kryediplomatja e BE-së Kallas po tregohet e vëmendshme mbi të drejtat e minoritetit serb në Kosovë.
Dallim i madh me heshtjen e BE-së sa i përket tendencave për ta përjashtuar gjuhën shqipe nga përdorimi institucional në Maqedoninë e Veriut. Në këtë shtet 30 për qind e banorëve janë shqiptarë, por bosi i Gjykatës Kushtetuese thotë se gjobat që lëshon policia për shkak të shkeljeve në trafik do të jenë vetëm në maqedonisht dhe anglisht, jo në shqip.
Për 3 për qind serbë në Kosovë kemi një mobilizim të madh të krejt diplomacisë europiane dhe kjo tregon se BE dhe vendet si Gjermania e Franca angazhohen për barazi mes qytetarëve të Kosovës. Fantastike!
Por për 30 për qind shqiptarë në Maqedoninë e Veriut a flet ndokush nga Brukseli, Berlini, Parisi apo Shkupi?
A flet zonja Kaja Kallas? Jo. Hesht.
A flet zonja Petra Drexler? Jo. (Kjo është ambasadore e Gjermanisë në Shkup).
A flet zoti Christophe Le Rigoleur? Jo. (Ky është ambasador i Francës në Shkup).
A flet Zyra e BE-së në Shkup?
(Shefi i kësaj zyreje quhet: Michalis Rokas).
A flasin Ministritë e Jashtme në Berlin a Paris? Jo.
(E saktë është po ashtu: nuk flet as qeveria në Prishtinë. As ajo në Tiranë).
BE mund të jetë kredibile vetëm nëse angazhohet pa dallime për të drejtat e të gjitha komuniteteve joshumicë në Ballkan. Nëse bën përjashtime, atëherë besueshmëria i afrohet zeros. /Telegrafi/