Siljanovska-Davkova: Rreth 80% e qytetarëve nuk duan ta ndryshojnë Kushtetutën, ndërsa 70% janë për anëtarësim në BE
"Në Maqedoni, qytetarët kanë qëndrim të qartë, rreth 80 përqind nuk duan që Kushtetuta të ndryshohet, por pothuajse 70 përqind janë pro anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo krijon një dilemë të vështirë për politikanët, si ta pajtojnë vullnetin e popullit me detyrimet ndërkombëtare", theksoi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në ligjëratën me temën "Mbi paradokset e integrimit evropian të Maqedonisë" në Fakultetin Juridik në Zagreb.
Ajo theksoi se historia tregon se vendi di të ndërmarrë hapa të vështirë, por të rëndësishëm dhe se Maqedonia është i vetmi vend që ka ndryshuar emrin e saj.
Presidentja, siç njofton AIM, theksoi se në marrëdhëniet diplomatike shpesh theksohet se marrëveshjet duhet të respektohen, por kjo nuk do të thotë se çdo marrëveshje mund të imponojë ndryshim të Kushtetutës.
Ajo shtoi se sipas qeverisë, marrëveshjet duhet të respektohen në frymën e bashkëpunimit, pa shkelur rregullat e brendshme.
Siljanovska-Davkova theksoi se Marrëveshja e Fqinjësisë së Mirë e vitit 2017 me Bullgarinë nuk përmban asnjë fjalë të vetme për ndryshimet kushtetuese, duke theksuar se çështje të tilla nuk mund të futen përmes protokolleve të dakorduara midis ministrave, pa ratifikim në Kuvend.
“Dy ministra të jashtëm në rolin e konsujve nuk mund ta ndryshojnë një marrëveshje. Kjo është në kundërshtim me parimet ligjore”, theksoi ajo, duke shtuar se nuk e ka të qartë se si dispozita të tilla u bënë pjesë e kornizës negociuese me BE-në.
Sipas presidentes, ekziston rreziku që protokollet të hapin çështje të reja që nuk lidhen me kriteret e Kopenhagenit, por përkundrazi përfaqësojnë ndërhyrje në punët e brendshme të shtetit.
Për shkak të kësaj, siç tha Siljanovska-Davkova, ekspertët, përfshirë Komisionin e Venedikut, thonë se vendi duhet të gjejë një ekuilibër midis respektimit të institucioneve vendase dhe pritjeve ndërkombëtare.