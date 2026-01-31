Shpërthejnë protestat në SHBA - amerikanët bojkotojnë punën dhe shkollat shkaku i agjentëve të Trumpit
Mijëra njerëz dolën dje në rrugët e Shteteve të Bashkuara për të protestuar kundër pranisë së agjentëve federalë të imigracionit në Minnesota, pas të shtënave që u morën jetën dy personave.
Demonstratat u shtrinë në të gjithë vendin, ndërkohë që qytetarët organizuan greva dhe ndërprerje të mësimit në disa shkolla. Protestuesit marshuan nën sloganin “As punë. As shkollë. As blerje. Ndalo financimin e ICE”, duke kërkuar tërheqjen e operacioneve të njohura si “Metro Surge” nga administrata Trump.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka dërguar rreth 3000 policë federalë në zonën e Minneapolisit, më shumë se forcat lokale, për të monitoruar qytetin dhe për të mbështetur operacionet e Shërbimit të Doganave dhe Imigracionit (ICE).
- YouTube www.youtube.com
Me gjithë temperaturat e ulëta, protestuesit mbushën qendrat e qyteteve dhe kërkonin ndërprerjen e praktikave që ata i quajnë agresive.
Protestat u përhapën shpejt edhe në qytete të tjera të mëdha si New York, Los Angeles, Chicago dhe Washington, ku disa shkolla u mbyllën për shkak të bojkoteve.
Në një zhvillim paralel, Trump mbështeti publikisht sekretaren e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, duke refuzuar thirrjet për dorëheqjen e saj, pavarësisht kritikave të protestuesve. /Telegrafi/