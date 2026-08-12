Sheshi i Vushtrrisë sërish me probleme, pllaka të thyera dhe mungesë mirëmbajtjeje
Sheshi i Vushtrrisë, i cili ndër vite ka qenë subjekt i investimeve dhe intervenimeve të vazhdueshme me mjete publike, sërish po përballet me dëmtime të dukshme.
Sipas një reagimi të publikuar nga “Zëri i Vushtrrisë”, në shesh janë vërejtur pllaka të thyera, dëmtime në ujëmbledhës dhe mungesë e mirëmbajtjes.
Këto probleme kanë rikthyer diskutimin për cilësinë dhe qëndrueshmërinë e punimeve të realizuara me paratë e qytetarëve. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate