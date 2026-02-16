Sekreti francez për buzë më të plota: Volum natyral pa filler dhe pa laps
Efekti i mjegulluar krijon iluzionin e volumit dhe i bën buzët të duken më rinore
Ka diçka të parezistueshme te buzët që nuk duken “të vizatuara”. Në një kohë kur konturet e forta, mbivizatimi preciz dhe volumi i theksuar dominuan skenën e grimit, viti 2026 rikthen romantikën, butësinë dhe subtilitetin. Në fokus rikthehet ngjyra, por në një mënyrë krejt tjetër.
Trendi i ri që ka pushtuar rrjetet sociale quhet cloud lips, ndërsa shumëkush e quan edhe recetë franceze për buzë më të plota, pa filler, pa mbivizatim dhe pa linja rigide.
Nëse ju pëlqen që buzët të duken sikur sapo janë puthur, lehtë të përhapura dhe natyrshëm sensuale, kjo është teknika që mund të ndryshojë plotësisht mënyrën si grimoheni.
Çfarë janë në të vërtetë “cloud lips”?
Imagjinoni një buzëkuq që nuk është perfektisht preciz. Skaji nuk është i mprehtë, kontura nuk është e fortë, ndërsa ngjyra duket difuze, sikur shkrihet lehtë në lëkurë.
Kjo është thelbi i trendit cloud lips.
Efekti i ngjan një filtri të lehtë të mjegulluar – buzët duken më të plota sepse nuk ka kufi të rreptë midis lëkurës dhe pigmentit. Në vend të një vije të qartë, krijohet një kalim i butë. Pikërisht kjo difuzion krijon iluzionin e volumit.
Ky qasje është thellësisht e rrënjosur në filozofinë franceze të bukurisë – idenë që grimi duhet të duket sikur nuk keni bërë shumë përpjekje. Pak i papërsosur, por joshës, transmeton Telegrafi.
Pse ky trend është kaq popullor në vitin 2026?
Skena e bukurisë po largohet nga estetika e theksuar “Instagram” dhe po i kthehet një pamjeje më reale dhe më të përdorshme. Pas valës clean girl, vjen një fazë ku kërkohet një interpretim më i butë dhe romantik i glamurit.
Cloud lips janë mesatarja perfekte midis buzëkuqit klasik të kuq dhe buzëve plotësisht natyrale, me balsam.Ato japin ngjyrë, por pa agresivitet. Theksojnë formën, por nuk e ndryshojnë drastikisht. Dhe pikërisht për këtë i shkojnë pothuajse kujtdo.
@charbarker Ad Cloud blurred lips are in for that lip blush look🎀☁️🫦🩰 using @MaybellineUK’s new Superstay Teddy Tints!!! I’m using shade Petal Core #Maybelline #liptint #lipstain #cloudlips #softlips #lipcombo #pinklips ♬ original sound - Char Barker
Si të arrini efektin e buzëve më të plota në dy hapa
Kjo është ndoshta teknika më e thjeshtë që mund ta mësoni në shtëpi.
Hapi 1 – Fokus te qendra e buzëve
Vendosni buzëkuq mat ose laps vetëm në mes të buzëve. Mos i vizatoni menjëherë skajet.
Hapi 2 – Përhapja me gisht
Me gisht ose me një furçë të vogël, trokitni lehtë ngjyrën drejt skajeve. Qëllimi është që linja të zhduket dhe kalimi të bëhet i butë.
Kjo është e gjithë filozofia – nuk ka perfeksion, nuk ka arkitekturë precize. Sa më natyrale, aq më mirë.
Si të zgjidhni nuancën ideale për tenin tuaj
Një nga avantazhet e këtij trendi është se i bën edhe ngjyrat e forta më të lehta për t’u mbajtur.
Lëkurë e çelët me nën-ton rozë – nuancat e ftohta të mjedrës ose rozë-e kuqe japin efektin “të kafshuara”.
Tone mesatare dhe ulliri – e kuqja klasike ose nuancat e tullës theksojnë ngrohtësinë e tenit.
Lëkurë më e errët – kumbulla, nuancat e frutave të pyllit ose kanella krijojnë kontrast luksoz.
Thelbi nuk është preciziteti perfekt, por pasuria e ngjyrës që shkrihet lehtë në buzë.
Truke të vogla të makeup-artistëve për efekt edhe më të mirë
Nëse dëshironi volum shtesë pa mbivizatim:
Para buzëkuqit vendosni një shtresë të hollë balsami dhe fshijeni lehtë me letër – buzët do të duken më të lëmuara.
Shtoni një nuancë pak më të çelët në qendër të buzës së poshtme – krijon efekt 3D.
Shmangni lapsin e errët dhe të fortë – ai e prish gjithë estetikën “cloud”.
Për variantin e mbrëmjes mund të shtoni pak shkëlqim vetëm në qendër - kurrë në gjithë sipërfaqen.
@frankova_makeup #cloudlips #lipstutorial #makeup #makeuptutorial #makeupartist ♬ original sound - jovynn
Pjesa tjetër e grimit – rregulli i balancës
Kur buzët janë në fokus, pjesa tjetër e grimit duhet të jetë e butë.
Lëkurë e freskët, me minimum pudre.
Buzëkuq kremoz që shkrihet me tenin.
Vetulla lehtë të ngritura me xhel transparent.
Në sy nuanca taupe ose çokollatë, pa linja të rënda.
Nëse theksoni sytë, cloud lips ndihmojnë që e gjithë dukja të mbetet e balancuar.
Pse ky trend “fshin” vizualisht vitet?
Linjat e forta mund të theksojnë rrudhat e imëta rreth buzëve. Pigmenti difuz i zbut ato. Pikërisht për këtë shumë makeup-artistë e konsiderojnë teknikën cloud lips veçanërisht të përshtatshme për lëkurën e pjekur.
Kalimet e buta reflektojnë dritën më natyrshëm dhe japin efekt rinor pa konturim agresiv.
A është ky një trend kalimtar apo një klasik i ri?
Edhe pse duket si hit viral, kjo teknikë ekziston prej dekadash në grimin profesional. Dallimi është se tani po bëhet globalisht popullore falë TikTok-ut dhe Instagram-it.
Në thelb, është një rikthim te thjeshtësia. Dhe ndonjëherë pikërisht kjo është zgjedhja më luksoze.
Nëse dëshironi që buzët të duken më të plota, më sensuale dhe moderne, pa filler dhe pa teknika të ndërlikuara, receta franceze “cloud lips” mund të bëhet favoriti juaj i ri në vitin 2026. /Telegrafi/