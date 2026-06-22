“Scandi bob”: Duket i thjeshtë, por i jep fytyrës freski dhe stil veror
Me skaje të buta, pak shtresa dhe teksturë natyrale, kjo frizurë është zgjedhja ideale për ato që duan pamje elegante, të freskët dhe pa shumë stilim
Në qendër të vëmendjes është “Scandi bob”, një prerje moderne, e thjeshtë dhe elegante, e cila po kthehet në një nga trendet më të pëlqyera të vitit 2026.
E mbështetur nga modele dhe personazhe të njohura, kjo frizurë është bërë sinonim i elegancës pa mundim. Ajo vlerësohet për lëvizjen e butë, shkëlqimin natyral dhe gjatësinë e pastër që e kornizon bukur fytyrën.
Yje si Hailey Bieber prej kohësh janë konsideruar ndër përfaqësueset më të njohura të këtij stili. Por mjafton të shikoni edhe pasarelat për të kuptuar se si brendet e modës po e përqafojnë këtë prerje për një pamje elegante, moderne dhe me efektin e famshëm “cool-girl”.
Çfarë është “Scandi bob”?
“Scandi bob” është një prerje moderne bob, e frymëzuar nga estetika e thjeshtë, e natyrshme dhe minimaliste që lidhet shpesh me bukurinë dhe modën skandinave.
Sipas stilistit Jason Cocking nga Cocking Baker Hair, kjo prerje bashkon linjat e pastra, teksturën natyrale dhe flokët e shëndetshëm e me shkëlqim, për një rezultat të rafinuar, por aspak të tepruar.
“Scandi bob” funksionon më së miri te flokët e drejtë ose paksa me onde, sepse prerja mbështetet te lëvizja natyrale dhe pamja e lëmuar. Te flokët më kaçurrelë nevojitet një qasje më e personalizuar, me prerje më të kujdesshme dhe shtresim preciz, në mënyrë që të arrihet efekti i lehtë, i lirshëm dhe jo shumë i stilizuar, transmeton Telegrafi.
Si ta kërkoni këtë prerje te parukieri
Nëse dëshironi ta provoni këtë trend, kërkoni një bob të prerë drejt, por me skaje të buta dhe me shumë pak shtresa.
Qëllimi është të ruhet lëvizja natyrale e flokëve, por njëkohësisht të krijohet një formë e pastër, moderne dhe me shumë shkëlqim. Flokët duhet të duken të shëndetshëm, të rregulluar, por jo të “ngarkuar” me stilim.
Si në çdo ndryshim frizure, fotot referuese janë shumë të rëndësishme. Zgjidhni disa imazhe që tregojnë gjatësinë dhe përfundimin që dëshironi. Është mirë të kërkoni edhe foto të personave me formë fytyre të ngjashme me tuajën, në mënyrë që parukieri ta përshtatë prerjen sa më mirë.
Si stilohet “Scandi bob”?
Para se të vendosni për këtë prerje, mendoni edhe si do të ndikojë në rutinën tuaj të përditshme. Një bob shumë i drejtë dhe i prerë fort kërkon më shumë kujdes gjatë stilimit, ndërsa një version më i butë, me pak teksturë, është më i lehtë për t’u mbajtur.
Sekreti i “Scandi bob” është thjeshtësia. Pamja nuk duhet të duket e sforcuar, por natyrale, e lehtë dhe e freskët.
Stilisti këshillon që në flokë të lagur të aplikohet një shkumë për volum, më pas flokët të thahen me tharëse duke përdorur një brushë Denman ose një brushë të ngjashme, për të krijuar ngritje të lehtë në rrënjë.
Ai rekomandon të shmangen pjastrat dhe mjetet për kaçurrela, sepse kjo prerje nuk synon një pamje të stiluar rëndë. Thelbi i saj është tekstura e butë, lëvizja natyrale dhe efekti i flokëve që duken bukur pa shumë përpjekje.
Për përfundim, mund të përdoret një sprej teksturues, i cili i jep flokëve atë pamjen e lehtë, pak të shkujdesur, por shumë elegante – pikërisht efekti që e bën “Scandi bob” një nga frizurat më të dëshiruara të verës. /Telegrafi/