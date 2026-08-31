Rumania rrezikon 770 milionë euro nga fondet e BE-së
Rumania pritet të humbasë të paktën 770 milionë euro nga fondet e Bashkimit Evropian, pasi mosmarrëveshjet politike penguan vendin të përmbushte një afat kyç në kuadër të planit të rimëkëmbjes pas pandemisë.
Partitë kryesore politike nuk arritën konsensus për një ligj të ri mbi pagat në sektorin publik deri në afatin e 31 gushtit, i cili lidhej me përmbushjen e reformave të Planit Kombëtar të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës.
Sipas burimeve të BE-së, mosrespektimi i afatit mund t’i kushtojë Rumanisë rreth 770 milionë euro, shumë që pritet të zbritet nga 8.44 miliardë euro fondet evropiane që vendi ende ka në dispozicion.
Kjo shumë përbën rreth 40% të planit të përgjithshëm të rimëkëmbjes së Rumanisë, me vlerë 21.41 miliardë euro.
Megjithatë, shifra përfundimtare e humbjes financiare do të përcaktohet nga Komisioni Evropian, gjatë vlerësimit të kërkesës së fundit për pagesë të Rumanisë, e cila duhet të dorëzohet deri në fund të shtatorit.
Presidenti rumun Nicuşor Dan deklaroi javën e kaluar se legjislacioni ishte pothuajse i përfunduar teknikisht dhe se mund të miratohej deri në fund të vitit.
Ai e cilësoi reformën si një çështje të ndërlikuar, me pasoja të rëndësishme sociale dhe ekonomike, duke theksuar se ajo ishte diskutuar nën një presion të madh kohor.