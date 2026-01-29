Rritet çmimi i naftës pasi Trump paralajmëron Iranin se 'po i mbaron koha'
Çmimet e naftës janë rritur pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, paralajmëroi Iranin se "koha po mbaron" dhe tha se një "armatë masive" po shkonte drejt rajonit nëse Teherani nuk arrinte të binte dakord për një marrëveshje për mospërhapjen e armëve bërthamore.
Trump tha se një flotë më e madhe se ajo e dërguar në Venezuelë ishte gati të “përmbushte me shpejtësi misionin e saj, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme” nëse Irani refuzonte të negocionte një marrëveshje që garantonte “pa armë bërthamore”.
Çmimi i naftës së papërpunuar amerikane (WTI) u rrit me rreth 2.02%, duke u tregtuar në rreth 68.73 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane (WTI) mbeti rreth 2.15% më e lartë, në 64.57 dollarë për fuçi, shkruan euronews.
Trump më parë kërcënoi se do të sulmonte Iranin nëse ai do të vriste protestues gjatë lëvizjes së vazhdueshme protestuese në të gjithë vendin.
Vlerësimet e të vrarëve variojnë nga rreth 6,000 deri në 30,000, sipas raporteve të ndryshme.
Nëse SHBA do të përshkallëzonte situatën ushtarakisht, kjo mund të prishte rrjedhën e naftës drejt vendeve që ende tregtojnë me Iranin.
Bëhet e ditur se ekonomia e Iranit është tashmë nën presion të madh nga sanksionet dytësore financiare të SHBA-së mbi sektorët e saj bankarë dhe të energjisë, të përkeqësuar nga rivendosja e sanksioneve të marrëveshjes bërthamore (JCPOA).
Këto masa e kanë kufizuar rëndë aksesin e Iranit në sistemin financiar perëndimor dhe aftësinë e tij për të tregtuar hapur. /Telegrafi/