Rriten çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 4.89 % në raport me vendimin e datës 31.8.2026, shkruan Telegrafi Maqedoni.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 3.00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) rritet për 6.00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rritet për 8,00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 1,591 den/kg dhe do të jetë 46,001 den/kg.
Nga data 8.9.2026, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 97,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 99,00 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 101,00 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 105,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU do të shitet për 46,001 (denarë/kilogram)./Telegrafi/