Rrezik nga shembja e shkëmbinjve në Matkë, ndalohet lëvizja në shteg
Komuna e Saraj ka njoftuar se ndalohet qarkullimi në shtegun e Kanjonit të Matkës për shkak të rrezikut nga shembja e shkëmbinjve.
Sipas komunës, vendimi bazohet në aktin e Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim (nr. 57-2071-1, datë 19.02.2026), ndërsa në zonat me rrezikshmëri janë vendosur edhe shenja paralajmëruese për rënien e shkëmbinjve.
Ndalesa hyn në fuqi menjëherë dhe do të zgjasë deri në një njoftim të ri.
Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve, turistëve dhe shoqatave që planifikojnë aktivitete në këtë zonë të respektojnë vendimin për sigurinë e tyre, duke theksuar se përgjegjësia në rast mosrespektimi bie mbi personat e dëmtuar.
