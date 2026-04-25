Rishikimi i buxhetit, Hamza: Që 25 vjet nuk kam pa diçka të tillë, as mos pafsha
Kuvendi i Kosovës sot po mban një seancë të jashtëzakonshme ku po bëhet shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-045 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 10/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza ka bërë të ditur se nuk do ta mbështesë shmangien e procedurave për shqyrtimin e Projektligjit.
Ai kritikoi qasjen e Qeverisë, gjersa theksoi se veprimet e ekzekutivit po e çojnë vendin drejt zgjedhjeve.
“...Edhe kjo është më se e qartë qysh prej fillimit tregohet që të gjitha veprimet Qeveria është duke i ndërmarr që vendin ta çojë në zgjedhje. Nuk ka pas asnjë veprim serioz që vendin me i dhënë stabilitet institucional e politik. Nuk ka rishikim të buxhetit për komunat. Që 26 vjet pas luftës diçka të tillë s’kam pa, as mos pafsha... Kjo është ta blejmë votën e qytetarëve... PDK nuk e mbështet”, tha Hamza.
As Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë mbështetje për shmangie nga procedura /Telegrafi/