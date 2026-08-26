Rahoveci përfiton 2.11 milionë euro për Projektin e Banimit Social Adekuat
Komuna e Rahovecit ka përfituar 2.11 milionë euro në kuadër të Projektit të Banimit Social Adekuat, përmes një marrëveshjeje granti të nënshkruar me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Marrëveshja është nënshkruar nga kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, dhe ministrja në detyrë e MMPH-së, Fitore Pacolli.
Sipas të dhënave të publikuara nga Latifi, nga shuma totale prej 2.11 milionë eurosh, 1.5 milionë euro do të investohen në ndërtimin e njësive të reja të banimit social, 225 mijë euro në renovimin e shtëpive, ndërsa 385 mijë euro në rindërtimin e tyre.
Projekti synon përmirësimin e kushteve të banimit për familjet që kanë më së shumti nevojë për mbështetje, duke ofruar ambiente më të sigurta dhe më dinjitoze për jetesë.
Kryetari Latifi ka falënderuar MMPH-në dhe grupin punues të Komunës së Rahovecit për angazhimin në realizimin e këtij projekti. /Telegrafi/