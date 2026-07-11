Ra nga lartësia, humb jetën një punëtor ndërtimi
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se gjatë kryerjes së punimeve ndërtimore në një objekt në territorin e komunës së Gazi Babës, një punëtor ra nga lartësia dhe humbi jetën.
“Më 10.07.2026, rreth orës 14:05, në SPB Shkup është raportuar se në zonën e Gazi Babës, gjatë kryerjes së punimeve ndërtimore në një objekt në ndërtim, I.I. (52) nga Kumanova ka rënë nga një lartësi. Mjeku i Ndihmës së Shpejtë ka konstatuar vdekjen. Në vendin e ngjarjes kanë dalë zyrtarë policorë nga SPB Shkup, ndërsa është njoftuar edhe inspektori i punës”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Top Lajme
Jobs
Real Estate