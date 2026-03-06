Qytetarja dorëzon portofolin e gjetur në Shtime, pronari e merr me të gjitha dokumentet dhe paratë
Një qytetare nga Shtime ka dorëzuar në stacionin policor një portofol të gjetur, duke treguar përgjegjësi të lartë qytetare.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, më 6 mars 2026, rreth orës 11:30, Xh. Rexhaj, 28 vjeçe, ka dorëzuar portofolin që e kishte gjetur në rrugën “Ibrahim Rugova” në fshatin Davidovc.
Pas verifikimit të dokumenteve në portofol, policia ka konfirmuar se pronar i tij është N. I. nga komuna e Vitisë. Në portofol ndodheshin përveç dokumenteve identifikuese, edhe para në vlerë totale prej 329.55 euro.
Policia ka kontaktuar pronarin, i cili është paraqitur në stacionin policor dhe ka marrë portofolin me të gjitha dokumentet dhe paratë.
Autoritetet kanë falënderuar qytetaren Rexhaj për gjestin e saj human dhe shembullor, duke theksuar përgjegjësinë e lartë qytetare të treguar. /Telegrafi/