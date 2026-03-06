Një qytetare nga Shtime ka dorëzuar në stacionin policor një portofol të gjetur, duke treguar përgjegjësi të lartë qytetare.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, më 6 mars 2026, rreth orës 11:30, Xh. Rexhaj, 28 vjeçe, ka dorëzuar portofolin që e kishte gjetur në rrugën “Ibrahim Rugova” në fshatin Davidovc.

Pas verifikimit të dokumenteve në portofol, policia ka konfirmuar se pronar i tij është N. I. nga komuna e Vitisë. Në portofol ndodheshin përveç dokumenteve identifikuese, edhe para në vlerë totale prej 329.55 euro.

Policia ka kontaktuar pronarin, i cili është paraqitur në stacionin policor dhe ka marrë portofolin me të gjitha dokumentet dhe paratë.

Autoritetet kanë falënderuar qytetaren Rexhaj për gjestin e saj human dhe shembullor, duke theksuar përgjegjësinë e lartë qytetare të treguar. /Telegrafi/

