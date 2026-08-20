QMK: Kamerat inteligjente alarmuan në kohë për zjarrin pranë fshatit Nikushtak
Kamerat inteligjente të Qendrës për Menaxhim me Kriza kanë detektuar në kohë një zjarr në territorin e fshatit Nikushtak, në Komunën e Likovës, njoftojnë nga QMK.
Pas alarmit, janë njoftuar menjëherë Njësia Territoriale Kundër Zjarrit në Kumanovë dhe “Pyjet Kombëtare” – Kumanovë, për ndërhyrje në terren. Nga QMK thonë se sistemi mundëson monitorimin e zjarrit në kohë reale dhe ndihmon në koordinimin e resurseve, si dhe në përcaktimin e drejtimit të përhapjes së zjarrit deri në lokalizimin dhe shuarjen e tij.
“Përmes sistemit për detektimin e hershëm të zjarreve pyjore me kamera inteligjente, të instaluar në Qendrën për Menaxhim me Kriza, në kohë është detektuar një zjarr në territorin e fsh. Nikushtak, Komuna e Likovës. Pas detektimit të zjarrit, menjëherë janë njoftuar Njësia Territoriale Kundër Zjarrit në Kumanovë dhe Ndërmarrja Publike „Pyjet Kombëtare“ – Kumanovë, me qëllim ndërmarrjen e masave përkatëse dhe intervenimin në terren".
"Sistemi për detektimin e hershëm u mundëson operatorëve në Sektorin për Operacione dhe Koordinim pranë QMK-së të kontrollojnë dhe drejtojnë kamerën, duke mundësuar që gjendja me zjarrin të monitorohet vazhdimisht në mënyrë vizuale dhe në kohë reale. Në këtë mënyrë, paralelisht me monitorimin e zjarrit, mundësohet edhe koordinimi dhe drejtimi në kohë i resurseve në dispozicion në terren, si dhe përcaktimi i drejtimit të përhapjes së zjarrit, deri në lokalizimin dhe shuarjen e plotë të tij”, shkroi Muhamed Ali, drejtor i Qendrës për Menaxhim me Kriza.