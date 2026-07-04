QMK: Deri në ora 18:00 janë regjistruar 11 zjarre, aktualisht mbetet vetëm 1 aktiv
Deri në orën 18:00 të datës 04.07.2026, në territorin e vendit janë regjistruar gjithsej 11 zjarre në hapësira të hapura, prej të cilave 1 është aktiv, 1 është vënë nën kontroll, ndërsa 9 janë shuar.
Zjarr aktiv:
Komuna e Brodit – fshati Belicë (vegjetacion i ulët).
Zjarr nën kontroll:Komuna e Bërvenicës – fshati Miletinë (vegjetacion i ulët).
Zjarre të shuara:
Komuna e Gjorçe Petrovit – fshati Kuçkovë (vegjetacion i ulët i degraduar).Komuna e Velesit – fshati Cërkvinë (vegjetacion i ulët i degraduar).
Komuna e Negotinës – fshati Cërveni Bregovi (vegjetacion i ulët i degraduar).
Komuna e Bogdancit – fshati Stojakovë (vegjetacion i ulët).
Komuna e Strumicës – fshati Dobrejc (vegjetacion i ulët).
Komuna e Kriva Pallankës – pranë manastirit “Shën Joakim Osogovski” (vegjetacion i ulët).Komuna e Prilepit – fshati Careviq (vegjetacion i ulët në zonë pyjore).
Komuna e Karbincit – fshati Novi Karaorman (grurë dhe vegjetacion i ulët i degraduar).Komuna e Berovës – fshati Smojmirovë (vegjetacion i ulët).