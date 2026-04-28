Punime pranë parkut, Komuna e Kaçanikut thotë se zgjasin tri ditë
Komuna e Kaçanikut ka njoftuar se punimet që po zhvillohen në trotuarin afër parkut të qytetit po realizohen nga kompania “Vala”, me qëllim të vendosjes së kabllit optik, pasi kablli ekzistues është dëmtuar gjatë punimeve në trasenë e hekurudhës.
Sipas njoftimit, punimet janë lejuar nga Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit (DUKMM), në përputhje me memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Kaçanikut dhe kompanisë “Vala”.
Komuna thekson se leja është dhënë me kusht që pas përfundimit të punimeve, trotuari të rikthehet në gjendjen e mëparshme.
Sipas komunës, punimet do të zgjasin vetëm tri ditë dhe janë të domosdoshme për të siguruar funksionim të qëndrueshëm të rrjetit të komunikimit.
Duke kërkuar mirëkuptim nga qytetarët për shqetësimet e përkohshme, Komuna e Kaçanikut ka thënë se punimet po realizohen me synim përmirësimin e shërbimeve dhe infrastrukturës në qytet.
Njoftimi është nënshkruar nga drejtori për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit, Korab Krasniqi. /Telegrafi/