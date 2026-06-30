Pse duhet të shmangni dushet me ujë të ftohtë gjatë motit të nxehtë
Kur temperaturat arrijnë në ekstreme, shumë njerëz bëjnë një dush të ftohtë për t'u freskuar sa më shpejt të jetë e mundur.
Edhe pse në shikim të parë duket si një zgjidhje logjike, ekspertët paralajmërojnë se uji i ftohtë si akull gjatë vapës ekstreme nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë për trupin.
Uji i ftohtë mund të shkaktojë tronditje në trup
Gjatë temperaturave të larta, enët e gjakut zgjerohen në mënyrë që trupi të lirojë nxehtësinë e tepërt më lehtë. Kur papritmas bëjmë një dush shumë të ftohtë, enët e gjakut ngushtohen me shpejtësi, gjë që përfaqëson stres shtesë për trupin. Tek njerëzit më të ndjeshëm, kjo mund të shkaktojë marramendje, shqetësim dhe madje edhe probleme afatshkurtra të qarkullimit të gjakut.
Trupi nuk ftohet siç mendojmë ne
Edhe pse ndjesia e të ftohtit shfaqet menjëherë, trupi në fakt mund të reagojë në të kundërt. Ftohja e papritur e lëkurës i dërgon një sinjal trupit që të ruajë nxehtësinë, kështu që rrjedhja e gjakut në sipërfaqen e lëkurës zvogëlohet. Si rezultat, temperatura e brendshme e trupit nuk bie aq efektivisht sa do të prisnim.
Probleme të mundshme me zemrën
Tek njerëzit që kanë probleme me zemrën ose kardiovaskulare, një ndryshim i menjëhershëm i temperaturës mund të përfaqësojë një barrë shtesë për zemrën. Kontakti i menjëhershëm me ujë shumë të ftohtë mund të rrisë presionin e gjakut dhe të përshpejtojë rrahjet e zemrës, gjë që nuk është e dëshirueshme gjatë periudhave të nxehtësisë së lartë.
Uji i vakët është një zgjedhje më e mirë
Ekspertët rekomandojnë të bëni një dush të vakët ose mesatarisht të ftohtë. Ky ujë ul gradualisht temperaturën e trupit tuaj pa shkaktuar një tronditje të temperaturës. Pas një dushi, trupi juaj ftohet në mënyrë më efektive dhe ndjesia e freskisë zgjat më shumë.
Edhe pse një dush me ujë të ftohtë vepron si mënyra më e shpejtë për t'u freskuar gjatë vapës së verës, uji tepër i ftohtë mund të shkaktojë reaksione të padëshiruara të trupit. Një zgjedhje shumë më e sigurt dhe më efikase është një dush i vakët, i cili mundëson ftohjen graduale të trupit dhe zvogëlon rrezikun e shokut të temperaturës.
Kur temperaturat rriten, gjëja më e rëndësishme është të ndihmohet trupi të ftohet natyrshëm dhe gradualisht, në vend të ndryshimeve të papritura që mund të sjellin më shumë dëm sesa dobi.