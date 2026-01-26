Përmbyllet procesi i rinumërimit në 25 komuna, KQZ jep detaje
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve janë rinumëruar votat në mbi 70 për qind të vendvotimeve, apo 1804 nga 2557 vendvotime.
Në 25 komuna është përmbyllur procesi i rinumërimit ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Procesi i rinumërimit ka nisur më 13 janar.
“Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen”.
“Nga fillimi i këtij procesi (e martë, 13 janar 2026, ora 18:00) dhe deri më tani (e hënë, 26 janar 2026, ora 16:00) janë rinumëruar mbi 70% apo 1,804 nga 2,557 vendvotime”, ka njoftuar KQZ-ja.
