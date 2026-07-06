Pas protestës, Muja fton në takim përfaqësuesit e fermerëve të qumështit
Pas protestës së fermerëve të qumështit para Ministrisë së Bujqësisë, ministri i Bujqësisë, Armend Muja, ka ftuar në takim përfaqësuesit e qumështarëve.
Sipas informacioneve nga vendi i ngjarjes, lajmin protestuesve ua ka bërë të ditur këshilltari i ministrit, Venhar Isufi, i cili u ka thënë: “Ju pres në zyrë brenda 10 minutave.”
Ftesa për takim erdhi pasi fermerët protestuan para ministrisë, ku shprehën pakënaqësinë për situatën në sektorin e qumështit.
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Gjatë protestës ata derdhën qumësht para hyrjes së institucionit, lanë me qumësht xhamat e objektit dhe tentuan ta fusin qumështin edhe brenda ndërtesës.
Fermerët kërkuan nisjen e menjëhershme të grumbullimit të qumështit, mbrojtje për prodhuesit vendorë dhe masa kundër importeve të qumështit të subvencionuar nga vendet e rajonit.
Pritet që takimi mes ministrit Muja dhe përfaqësuesve të fermerëve të fokusohet në kërkesat e tyre dhe gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar në sektorin e qumështit. /Telegrafi/