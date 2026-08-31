Paralajmërimi i Europol mbërriti në një muze spanjoll një ditë pas grabitjes së thesarit të lashtë
Një zhvillim i pazakontë ka dalë në dritë pas grabitjes së një prej thesareve më të rëndësishme të epokës së bronzit në Evropë: paralajmërimi i Europol për rritjen e vjedhjeve në muze mbërriti në muzeun e Villenës në Spanjë vetëm një ditë pasi hajdutët kishin hyrë në ndërtesë dhe kishin marrë një pjesë të madhe të thesarit.
Më 24 gusht, tre ditë para grabitjes, Europol publikoi një raport ku paralajmëronte se sulmet ndaj muzeve evropiane po ndryshonin dhe se rrjetet kriminale po shfaqnin interes në rritje për arin, metalet e çmuara dhe gurët e çmuar.
Por në orët e para të 27 gushtit, grabitësit depërtuan në muzeun MUVI në Villena dhe vodhën një pjesë të konsiderueshme të Thesarit të Villenës, një koleksion i jashtëzakonshëm ari që daton nga epoka e bronzit.
Alarmi i muzeut u aktivizua në orën 05:16, duke sinjalizuar se grabitësit kishin hyrë në ndërtesë, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, emaili që përmbante paralajmërimin e Europol nuk mbërriti në muze deri më 28 gusht, mes orës 14:00 dhe 14:05 – pra më shumë se 30 orë pas grabitjes.
Ngjarja ka shkaktuar tashmë edhe përplasje politike në Spanjë lidhur me pyetjen se kur u mor paralajmërimi dhe pse nuk iu përcoll muzeut më herët.
Qeveria rajonale e Valencias argumenton se nuk kishte mundësi ta shpërndante informacionin më herët, pasi Ministria e Kulturës ia kishte përcjellë njoftimin komuniteteve autonome vetëm pas grabitjes.
Sipas burimeve nga Departamenti i Arsimit, Kulturës dhe Universiteteve, ministria e dërgoi paralajmërimin më 28 gusht në orën 13:18, duke kërkuar që ai t’u shpërndahej muzeve. Shërbimi i muzeve i Generalitat-it ia përcolli MUVI-t më pak se një orë më vonë.
Kryetari i bashkisë së Villenës, Fulgencio Cerdán, shprehu keqardhje që paralajmërimi nuk kishte mbërritur më herët.
“Jam i sigurt se mund të kishim bërë më shumë”, deklaroi ai.
Në raportin e tij, Europol kishte paralajmëruar se grabitjet e muzeve po bëheshin “më agresive”, me një zhvendosje drejt metodave më të dhunshme dhe më të drejtpërdrejta.
Agjencia evropiane theksoi gjithashtu se ari dhe metalet e tjera të çmuara janë veçanërisht tërheqëse për kriminelët, pasi mund të shkrihen dhe kështu të bëhet shumë më e vështirë gjurmimi i origjinës së tyre.
Muzetë konsiderohen gjithashtu objektiva tërheqëse për shkak të ekspozimit të lartë publik, aksesueshmërisë dhe perceptimit se masat e sigurisë mund të jenë më të dobëta krahasuar me ato të argjendarive.
Ndërkohë, hetimi për grabitjen e Thesarit të Villenës vazhdon. Autoritetet spanjolle po përpiqen të lokalizojnë objektet e vjedhura dhe të identifikojnë personat përgjegjës.
Rasti ka ngritur një pyetje shqetësuese: a mund të ishte parandaluar grabitja nëse paralajmërimi i Europol do të kishte mbërritur në muze para se hajdutët të godisnin? /Telegrafi/