OPEC+ do të rrisë prodhimin e naftës për të pestën herë radhazi që nga fillimi i luftës me Iranin
Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës dhe aleatët e saj, koalicioni i prodhuesve kryesorë të naftës në botë i njohur si OPEC+, ranë dakord të dielën për të rritur prodhimin e naftës, ndërsa trafiku përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet nën nivelet e paraluftës.
Shtatë anëtarët prodhues të naftës do të rrisin prodhimin ditor me 188,000 fuçi në ditë, duke vazhduar rritjen e prodhimit për të pestën herë radhazi që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt.
Grupi nuk e përmendi konfliktin SHBA-Iran në një deklaratë të postuar në internet, por tha se do të vazhdojë të monitorojë kushtet e tregut, transmeton Telegrafi.
Tregu i naftës është përballur me ndërprerje të mëdha në muajt e fundit, pasi ngushtica ishte praktikisht e mbyllur gjatë pjesës më të madhe të konfliktit. Grevat kanë dëmtuar gjithashtu objektet e energjisë në Lindjen e Mesme, dhe disa prodhues të naftës kanë mbyllur vendet.
Çmimet e naftës u rritën gjatë luftës, duke arritur për pak kohë një nivel rekord katërvjeçar mbi 126 dollarë për fuçi në prill. Por çmimet kanë rënë ndjeshëm, me naftën e papërpunuar Brent të premten që u vendos në 72.12 dollarë.
Pas njoftimit të armëpushimit, studiuesit e Goldman Sachs vlerësuan se çmimet e naftës do të ishin mesatarisht 75 dollarë për fuçi vitin e ardhshëm - një rënie nga pritjet e mëparshme se çmimet e naftës mund të mbeteshin në treshifrore në vitin 2027.
Mbani mend: SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një armëpushim në mesin e qershorit, i cili përfshinte angazhime për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore thelbësore përmes së cilës rrjedh 20% e naftës botërore, pa taksa gjatë marrëveshjes 60-ditore.
Por sulmet e përplasura rreth ngushticës muajin e kaluar dhe sulmet ndaj disa anijeve tregtare i kanë lënë operatorët dhe ekuipazhet përballë rrezikut dhe pasigurisë edhe gjatë armëpushimit. /Telegrafi/