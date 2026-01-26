Nxënësit në Klinë e mirëpritën promovimin e 26 lektyrave nga “Dukagjini”
Ciklin e promovimit të 26 lektyrave shkollore për nxënësit filloristë nga klasa 1-5, Shtëpia Botuese "Dukagjini" e vazhdoi në qytetin e Klinës. Promovimi u përcoll me interes të jashtëzakonshëm e diskutim nga nxënësit të cilët ndanë njohuritë e shprehën dëshirën që t’i kenë në duar librat e preferuara me personazhet e dashura për ta.
Disa i kanë pasur në duar, e shumë prej tyre mezi presin t’i lexojnë lektyrat me personazhet e preferuara.
”Unë mendoj se pinokio është përrallë dhe e kam kuptu që është lektyrë e mirë– pinoko kur ka gënjyer dicka i është rritur hunda dhe më ka bërë të qeshi…”
“Më ka emocionu pjesa kur ju ka rrit hunda“
“Aventurat e Pinokut”, është vetëm njëri ndër 26 titujt, nga autorë vendorë e të huaj, të cilët Shtëpia Botuese “Dukagjini” i ka sjellë një hap më afër lexuesve, përmes promovimit që kësaj radhe u mirëprit nga mësimdhënës e dhjetëra nxënës të shkollave fillore të ciklit të ulët në Klinë.
Përmes figurave karakteristike, udhëtimi imagjinar në vende e kohë të ndryshme, nxiti interes të jashtëzakonshëm tek nxënësit.
“Kjo seri përbëhet nga 26 tituj fantastik të autorëve të huaj dhe shqiptarë, libra që gjithë fëmijët e botës i kanë lexuar dhe kësaj radhe ne po i sjellim edhe për fëmijët tanë, që t’i kenë më afër edhe të kenë libra cilësor jo vetëm si përmbajtje por edhe me ilustrime edhe në çdo aspekt të formimit të librit. Këto aktivitete nuk janë vetëm promovim i lektyrave shkollore është një interaktivitet bashkë me fëmijën ne po bashkëbisedojmë bashkë ata po na zbulojnë shumë prej leximeve të tyre”, k a thënë – Jeta Zymberi – Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Edhe mësimdhënësit u ndanë me përshtypje të mira, me shumë shpresë se promovimi ka nxitur edhe më shumë dëshirën për lexim.
“Është një eveniment i veçantë për shkak se do të mbetet në mbamendjen dhe kujtesën e nxënësve për shkak se janë mësuar që të kemi diskutime, që të njihen me personazhet, dhe me librat/lektyrat shkollore, sikur që e kanë pasur rastin sot, ndaj ky bashkëbisedime ka qenë një emocion i veçantë dhe një motiv shtesë që nxënësit të lexojnë më shumë”, ka thënë – Mehmet Bashota – Mësimdhënës.
Nga promovimi i 26 titujve për nivelet nga klasa e 1-5, nxënësit nuk u kthyen duarthatë, Shtëpia Botuese “Dukagjini”, për secilin nxënë shpërndau edhe nga një dhuratë simbolike.
- YouTube youtu.be