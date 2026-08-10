“Nonna style” është trendi i ri që po sfidon modën moderne
Në vend të veshjeve të ekzagjeruara, të rejat po zgjedhin copa klasike, materiale natyrale dhe elegancën e thjeshtë të gjysheve italiane
Fillimisht ishte trendi coastal grandmother, më pas erdhi granny style. Tani në qendër të vëmendjes po hyn një figurë e re: gjyshja italiane – nonna.
Duke pasur parasysh rritjen e madhe të kërkimeve në TikTok për estetikën e frymëzuar nga gjyshet, nuk është çudi që edhe stili i grave të moshuara italiane është shndërruar në burim frymëzimi.
Këmisha prej liri, përparëse, shami në kokë, bizhuteri ari, motive retro dhe një elegancë që duket krejt e natyrshme – stili “nonna” e çon elegancën mesdhetare në një drejtim më të rehatshëm dhe më autentik, transmeton Telegrafi.
Nga fundi i dollapit në trendin e momentit
Dikur, rrobat e trashëguara nga gjyshet përfundonin në fund të dollapit. Sot, pikërisht këto veshje kërkohen gjithnjë e më shumë në platformat e artikujve të përdorur.
Gjenerata Z, e njohur për rikthimin e stileve të harruara, ka gjetur te gjyshja italiane një muzë të re.
Por “Nonna trend” nuk lidhet vetëm me mënyrën e veshjes. Ai po kthehet në një filozofi të tërë mode: bli më pak, zgjidh më mirë dhe vishi pa hezitim të njëjtat kombinime që të pëlqejnë.
Në vend të ndjekjes së vazhdueshme të risive, ky stil vlerëson veshjet që zgjasin, materialet natyrale dhe pjesët që kanë karakter.
Eleganca që nuk ka nevojë të duket e shtrenjtë
Nëse quiet luxury solli idenë e luksit të heshtur dhe të sofistikuar, estetika “nonna” shkon edhe më pranë jetës së përditshme.
Luksi këtu nuk matet domosdoshmërisht me marka apo çmime. Ai mund të jetë një mbulesë tavoline e hekurosur mirë, aroma e rrobave të sapolara ose një varëse ari e trashëguar brez pas brezi.
Ky është edhe thelbi i tërheqjes së trendit: rehati, nostalgji, cilësi dhe elegancë pa shumë përpjekje.
Stili i gjyshes italiane nuk kërkon perfeksion. Përkundrazi, ai mbështetet te veshjet që duken të jetuara, personale dhe të zgjedhura me shije, sikur të kishin qenë pjesë e gardërobës prej vitesh. /Telegrafi/