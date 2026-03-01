Nisin ndërtimet e dy shkollave të reja në Mitrovicën e Veriut, fundi i mësimit në kontejnerë për nxënësit shqiptarë
Pritja që në Mitrovicë të Veriut nxënësit shqiptarë të kenë shkolla të mirëfillta, e jo kontejnerë, po shkon drejt fundit. Dy objekte shkollore tashmë kanë nisur të ndërtohen në veri të lumit Ibër në Mitrovicë, në lagjen e Boshnjakëve dhe në atë Kodra e Minatorëve. Banorët shprehen të lumtur, teksa u bëjnë thirrje prindërve që pas funksionalizimit fëmijët t’i dërgojnë në këto shkolla, e jo në jug.
Tani student në drejtimin shkenca politike, Lorik Hysenaj, u kthye për vizitë në shkollën kontejner në lagjen e Kodra e Minatorëve në Mitrovicë të Veriut.
Në këtë ambient të improvizuar që nga paslufta, si pasojë e uzurpimit të objektit të shkollës “Aziz Sylejmani” nga serbët, Loriku ndoqi mësimin aty deri më 2017, kur diplomoi.
Teksa tha se kushtet dhe rrethanat e vështira nuk i dekurajuan asnjëherë, ai shprehet i lumtur që më në fund në këtë lagje ka nisur ndërtimi i shkollës së re.
“Është një lajm i jashtëzakonshëm për ndërtimin e objektit të ri, gur-themeli i shkollës “Aziz Sylejmani”, e cila ka qenë një kërkesë e kamotshme si e banorëve ashtu edhe e mësimdhënësve dhe nxënësve që kanë qenë dhe atyre që vijojnë mësimin. Pra për kushte më të mira dhe objekt meritor siç e kanë të gjithë nxënësit anë e mbanë Kosovës”, ka theksuar Lorik Hysenaj, banor i Mitrovicës së Veriut, ish-nxënës i shkollës “Aziz Sylejmani”.
Njëkohësisht, sikur në Kodrën e Minatorëve, po vijojnë punët për ndërtimin e shkollës së re bashkë me çerdhen, edhe në atë që njihet si Lagjja e Boshnjakëve.
Përfundimi i punëve të parapara të zgjasin 18 muaj dhe funksionalizimi i këtij institucioni do t’u jepte nxënësve shqiptarë në këtë qytet, për herë të parë nga viti 1999, mundësinë e shkollimit në këtë lagje në veri të lumit Ibër.
Ish-drejtori i shkollës “Nonda Bulka” Latif Hajrizi u shpreh jashtëzakonisht i lumtur që lagjja po bëhet me shkollë sërish, teksa tregon edhe për vështirësitë dhe dhunën ndaj shqiptarëve në kohën e okupimit, si dhe pamundësimin e kthimit në objekt pasluftës.
“Me padurim po e pres, jo vetëm unë, të gjithë fëmijët, të gjithë nxënësit e lagjes. Këtu po apeloj, të gjithë banorët e kësaj lagje, të gjithë ata që kanë fëmijë, pasardhës, le ta kenë synimin t’i sjellin këtu. Këtu duhet me ardhë, sepse kjo për fëmijët e kësaj lagje po ndërtohet. Edhe nacionalitet tjera kushdo, kjo shkollë nuk mbyllet për të tjerët”, ka deklaruar Latif Hajrizi, Mësimdhënës në pension, ish-drejtor i shkollës “Nonda Bulka”.
Krahas ndjenjës së lumturisë, Fevzi Beqiri nga Këshilli i lagjes shprehu indinjatë ndaj qeverive të kaluara dhe e lavdëroi atë aktuale.
“Këtu shqiptarët nuk kanë pas të drejtë të futen derisa ka ardhë Qeveria Kurti dhe i ka marrë këto objekte publike dhe i ka kthyer në shtetin e Kosovës, me ligje dhe Kushtetutë. Normal që edhe fëmijët janë gëzuar që po ndërtohet shkolla e re, po ndërtohet edhe çerdhja. Ka filluar gurthemeli edhe në Kodrën e Minatorëve, që ka qenë një kontejnerë në shekullin XXI, ka qenë turpi i bashkësisë ndërkombëtare dhe turpi i partive opozitare”, ka theksuar Fevzi Beqiri, kryetar i Këshillit të Shqiptarëve në “Lagjen e Boshnjakëve”, Mitrovicë e Veriut.
Derisa objekti i vjetër shkollës “Aziz Sylejmani” vijon të jetë u uzurpuar dhe për rrjedhojë nxënësit shqiptarë mësojnë në kontejnerë, objekti i vjetër i shkollës “Nonda Bulka” nuk ekziston më dhe nxënësit e saj ndjekin mësimin në jug./Tv Dukagjini
