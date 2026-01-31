Nikolloski: BE reagojë shpejtë ndaj bllokadës së transportuesve, problemi do të zgjidhet
Aleksandar Nikolloski, ministri i Transportit dhe Lidhjeve, trajtoi temën e bllokadave nga transportuesit që kanë qenë aktuale ditët e fundit, për të cilat theksoi se është i kënaqur që BE-ja përshpejtoi procedurën dhe publikoi dokumentin më herët se sa ishte planifikuar.
Ai shtoi se pas takimit në Bruksel, do të pasojë një takim i përbashkët për të shqyrtuar propozimet, dhe qëllimi është të ofrohen zgjidhjet më të mira për transportuesit, të cilët janë një motor kyç i ekonomisë maqedonase.
"Është një dokument prej 19 faqesh, i cili mbulon plotësisht rregullat e reja të zonës Shengen dhe aty ka një fjalë kyçe, pikërisht në këtë pjesë që e theksova në njoftimin tim, ku shoferët e kamionëve, ose transportuesit, pranohen si profesionistë, me kategoritë e tjera që janë të listuara këtu, si sportistët, artistët, etj., që është hera e parë që BE-ja e ka zgjidhur problemin në këtë mënyrë. Në thelb, kjo ishte një nga mënyrat për të dalë nga problemi, sepse kur transportuesit filluan protestat, ata kërkuan të fillonte një dialog që do ta zgjidhte problemin, u ofruan 3 zgjidhje dhe kjo është një nga tre zgjidhjet", tha Nikolloski.
Ai shtoi se të martën do të mbahet një takim, i cili, siç thotë ai, nuk ishte planifikuar për një vit, dhe fillimisht ishte rënë dakord për 6 shkurt, por dje data u zhvendos për të martën.
“Dua të përgëzoj të gjithë ata njerëz të guximshëm që dolën në protesta këto ditë, të cilët treguan se problemi është vërtet serioz. Për t'i përgëzuar për vendosmërinë, guximin e tyre, pata nderin t'i vizitoja dhe t'i mbështesja. Dola me ta, dhe mendoj se ata treguan se problemi është vërtet i madh dhe se duhet të trajtohet seriozisht, dhe fakti që ishin të bashkuar dhe këmbëngulës, askush nuk arriti t'i thyente, dha rezultate”, tha Nikolloski.
Ai theksoi se ai vetë dha mbështetje të plotë, por edhe Kryeministri dhe Qeveria, për të zgjidhur problemin. Nikolloski theksoi se procesi po zhvillohet në koordinim të plotë me transportuesit.
"Dua të ofroj zgjidhjet më të mira të mundshme që do t'u përshtaten transportuesve tanë. Ata janë një nga nxitësit kryesorë të ekonomisë maqedonase, qytete të tëra në Maqedoni jetojnë nga transporti. Ne duhet t'i japim mbështetje të plotë këtij sektori. Në takimin e së martës me BE-në, do të ofroj zgjidhjet më të mira të mundshme për të cilat do të biem dakord së bashku me transportuesit. Këmbëngulja dhe uniteti i transportuesve nga Maqedonia dhe i gjithë rajoni ishte thelbësor që Bashkimi Evropian të reagonte dhe të miratonte një dokument që do t'i kualifikonte transportuesit si "profesionistë. Kjo është ajo që ne po kërkonim dhe kjo është ajo që transportuesit po kërkonin. Një takim është planifikuar për të martën në të cilin do të përcaktohen të gjitha çështjet dhe unë, në koordinim me transportuesit, do të ofroj zgjidhjet më të mira", deklaroi Nikolloski.