Niger, raportohet për të shtëna pranë aeroportit kryesor në kryeqytet
Të shtëna të rënda u raportuan pranë aeroportit ndërkombëtar "Diori Hamani" të Nigerit në kryeqytetin Niamey, pasi sulmuesit thuhet se arritën të hyjnë në zonën e aeroportit.
Zona e aeroportit u izolua ndërsa të shtënat vazhduan.
Forcat e mbrojtjes dhe sigurisë së Nigerit u vendosën në gatishmëri maksimale teksa iu përgjigjën incidentit.
Identiteti i sulmuesve ende nuk dihet.
Sipas raportimeve, sulmuesit arritën të hyjnë në zonën e aeroportit, duke nxitur një operacion sigurie rreth objektit dhe zonave përreth.
Incidenti ndodhi disa muaj pas një sulmi të madh ndaj aeroportit të Niamey-it dhe një baze ushtarake ngjitur në janar të vitit 2026.
Përgjegjësinë për atë sulm më vonë e mori ISIS-i (DEASH).
Zyrtarët thanë se katër persona u plagosën dhe u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale gjatë sulmit të janarit. /AA/