Nga topuzi me shkëlqim te ondet natyrale: 6 modelet më të bukura të sezonit
Nuk kërkojnë përsosmëri, por japin atë pamje të freskët dhe spontane që duket sikur ka ndodhur pa shumë mund
Flokët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndërsa këtë sezon gjithçka sillet rreth stileve që kanë për qëllim të duken natyrale dhe më spontane. Çelësi i kësaj pamjeje qëndron te përgatitja e mirë. Ekspertët zbulojnë përparësitë e flokëve të bukur dhe truket kryesore të stilimit.
“Gjatë kësaj vere po shohim një zhvendosje drejt të ashtuquajturave frizura soft-focus, të cilat duken spontane dhe paksa të çrregullta, por megjithatë janë shumë të menduara”, shpjegon Domenico Sansone, drejtor kreativ i sallonit londinez Butchers.
Topuzi me shkëlqim
Kur temperaturat rriten, pak gjëra janë më praktike se topuzi. Mirëpo, këtë verë ai vjen në një version më të rafinuar – i lëmuar, i rregullt dhe me shumë shkëlqim.
“Topuzi i lëmuar është frizura ideale verore, sepse u përshtatet të gjitha llojeve të flokëve, nga të drejtët deri te ata me onde, pavarësisht gjatësisë”, thotë Cos Sakkas, fitues i trefishtë i çmimit British Hairdresser of the Year dhe drejtor kreativ global i TONI&GUY.
Çelësi është te përfundimi me shkëlqim, i cili flokëve u jep pamje luksoze. Në vend të estetikës së rreptë zyrtare, versioni i ri duket i sofistikuar dhe paksa minimalist, gjë që e bën zgjedhje të përkryer si për ditën, ashtu edhe për mbrëmjen, transmeton Telegrafi.
Ondet moderne
Ondet mbeten një nga stilet më të dëshiruara të verës, por këtë sezon duken më të relaksuara dhe më natyrale.
“Ondet verore janë të formësuara butësisht, të lehta dhe plot lëvizje natyrale”, thotë Sakkas. Për të arritur këtë efekt, ai rekomandon sprej me kripë deti dhe dredhim të lehtë të disa fijeve, në mënyrë që flokët të ruajnë përshtypjen e spontanitetit.
Ndryshe nga kaçurrelat e përcaktuara me saktësi, ondet moderne duken sikur janë krijuar pas një dite të kaluar pranë detit. Pikërisht kjo teksturë e pakomplikuar u jep atyre pamje bashkëkohore.
Bishti i frymëzuar nga supermodelet
Trendët e viteve ’90 vazhdojnë të mos tregojnë shenja tërheqjeje, ndërsa mes tyre spikat veçanërisht bishti i lartë dhe i lëmuar, si ai që mbanin Cindy Crawford, Naomi Campbell dhe Christy Turlington.
“Bishti me shkëlqim i supermodeleve të viteve ’90 dominon tapetet e kuq me arsye. Është elegant, i lëmuar, pa fryrje dhe duket shumë luksoz”, shpjegon Sakkas.
Bëhet fjalë për një frizurë që funksionon po aq mirë me një këmishë prej liri gjatë ditës, sa edhe me një fustan mbrëmjeje. Pikërisht kjo shkathtësi e bën një nga zgjedhjet më praktike të verës.
Flokët e ngritur në mënyrë të shkujdesur
Ndoshta frizura më e dëshiruar e verës është pikërisht ajo që duket sikur nuk kemi menduar shumë për të.
“Çelësi është që të duket spontane, sikur i keni ngritur flokët thjesht gjatë një dite të nxehtë”, thotë Sakkas.
Fijet e buta që kornizojnë fytyrën dhe tekstura paksa e çrregullt krijojnë përshtypjen e lehtësisë, e cila përshtatet në mënyrë të përkryer me estetikën e feminitetit bashkëkohor. Kjo frizurë nuk është e përsosur – dhe pikërisht për këtë është tërheqëse.
Ndarja në mes
Pas disa sezoneve dominimi të ndarjes anash, ndarja në mes po e merr sërish rolin kryesor.
Ajo duket veçanërisht bukur në kombinim me onde të buta dhe teksturë natyrale të flokëve, duke krijuar një estetikë që të kujton ditët e shkujdesura të verës. Është minimaliste, elegante dhe befasisht e përshtatshme për forma të ndryshme të fytyrës.
Përparësia e saj më e madhe qëndron në faktin se duket shumë e thjeshtë, por njëkohësisht jep menjëherë përshtypjen e një pamjeje moderne.
Balluket e buta
Nëse megjithatë dëshironi një ndryshim të vogël, por nuk jeni gati për një frizurë krejtësisht të re, ekspertët propozojnë balluke të buta.
“Balluket janë një nga mjetet më të fuqishme në arsenalin e parukerisë. Ato mund ta ndryshojnë plotësisht mënyrën se si duket dhe perceptohet fytyra”, thotë Mark Woolley, themelues i sallonit Electric London.
Këtë verë janë veçanërisht të njohura balluket e buta, lehtësisht të teksturizuara, të cilat nuk duken të rrepta dhe as tepër të stiluara. Mund të jenë subtile ose më të guximshme, por gjithmonë ruajnë përshtypjen e lehtësisë.
Vera 2026 nuk kërkon përsosmëri. Përkundrazi, theksi është te frizurat që duken natyrale, kanë lëvizje dhe nuk japin përshtypje të tepruar. Qoftë nëse vendosni për topuzin me shkëlqim, bishtin e supermodeleve apo ondet e relaksuara, emëruesi i përbashkët i të gjitha trendeve është ndjenja e lehtësisë – sikur flokët thjesht e kanë gjetur formën e tyre më të mirë për ditët më të nxehta të vitit. /Telegrafi/