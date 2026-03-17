Në Maqedoni, 32.32% e qytetarëve përdorën shërbimet e-qeverisë në vitin 2025
Në vitin 2025, 71.9% e njerëzve në BE të moshës 16 deri në 74 vjeç përdorën faqet e internetit ose aplikacionet e organeve publike, një rritje prej 1.9 pikësh përqindjeje krahasuar me vitin 2024, tregojnë të dhënat e Eurostat.
Në Maqedoni, 32.32% e qytetarëve përdorën shërbimet e-qeverisë. Shërbimet më të zakonshme të qeverisjes elektronike të përdorura nga qytetarët me Maqedonisë së Veriut ishin shkarkimi ose printimi i formularëve zyrtarë (17.11%), kërkimi i dokumenteve ose certifikatave zyrtare (15.44%), qasja në bazat e të dhënave ose regjistrat publikë (12.94%) dhe qasja në informacionin personal (10.96%).
Krahasuar me vendet e rajonit, shërbimet më të shumta të e-qeverisë u përdorën nga qytetarët në Greqi (71.99%), Kroaci (65.68%), Serbi (64.23%), Mal të Zi (52.39%), Bosnjë dhe Hercegovinë (37.87%) dhe Bullgari (35.95%). Nuk ka të dhëna për Shqipërinë dhe Kosovën.
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, njoftoi së fundmi se Portali i Shërbimeve po arrin rezultate rekord dhe po bëhet një pikë qendrore për shërbimet elektronike për qytetarët.
Sipas të dhënave për vitin 2025, Portali i Shërbimeve arriti një rritje prej 290% në shërbimet e dhëna dhe një rritje prej 166% në përdoruesit. Kjo, sipas Andonovskit, është një tregues i qartë se qytetarët e njohin, e pranojnë dhe e përdorin gjithnjë e më shumë Portalin, të cilin ai e theksoi si një platformë dinamike që gjeneron 3 deri në 4 shërbime të reja në muaj./Telegrafi/