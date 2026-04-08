Ndërron jetë gazetarja e RTK-së, Shukran Nobërdali-Qyqalla
Ka ndërruar jetë gazetarja Shukran Nobërdali-Qyqalla, e cila për vite me radhë ishte pjesë e Radio Televizioni i Kosovës (RTK).
E ndjera ishte pjesë e RTK-së që nga themelimi i saj në vitin 1999, ku u angazhua si gazetare në Redaksinë informative.
Ajo njihej gjithashtu si autore dhe moderatore e emisionit shëndetësor “Medika”, të cilin e udhëhoqi me përkushtim për më shumë se dy dekada.
Kontributi i saj në gazetari dhe informim publik është vlerësuar ndër vite, veçanërisht në trajtimin e temave që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve.
Sipas njoftimit të familjes, varrimi i të ndjerës do të bëhet nesër (e enjte) në ora 13:00, në varrezat e qytetit në Dragodan, në Prishtinë. /Telegrafi/
