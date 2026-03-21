“Nafta parashikohet të rritet, rikthyem bordin”, Rama nga Asambleja e PS: Nëse çmimi kalon vlerën 220 lekë, do të ulet me 20% akciza e karburantit
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama tha sot në Asamblenë e Partisë Socialiste se çmimi i naftës parashikohet të rritet.
Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë deklaroi se nëse çmimi kalon vlerën 220 lekë (2 euro) do të ketë ulje me 20% të akcizës së karburantit.
“Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet të rritet edhe më tutje. Ndaj kemi vënë në lëvizje bordin e transparencës, e kemi përdorur edhe më parë. Po ashtu kemi marrë një vendim për çdo ditë kur çmimi do të kërcejë mbi tavanin e 220 lekëve do të ketë ulje me 20% të akcizës së naftës”, tha Rama nga mbledhja e Asamblesë së PS.
Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë deklaroi se nëse çmimi kalon vlerën 220 lekë (2 euro) do të ketë ulje me 20% të akcizës së karburantit, raporton tch.
“Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet të rritet edhe më tutje. Ndaj kemi vënë në lëvizje bordin e transparencës, e kemi përdorur edhe më parë. Po ashtu kemi marrë një vendim për çdo ditë kur çmimi do të kërcejë mbi tavanin e 220 lekëve do të ketë ulje me 20% të akcizës së naftës”, tha Rama nga mbledhja e Asamblesë së PS.