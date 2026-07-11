Lufta kundër piraterisë online, AMA njofton mbylljen e një tjetër platforme të paligjshme
Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) ka njoftuar një tjetër goditje ndaj piraterisë online, duke bërë të ditur se platforma e paligjshme “shqiperia.dev”, e cila ritransmetonte pa autorizim përmbajtje të operatorëve të licencuar në Shqipëri, është bërë e paarritshme.
Lajmi është bërë publik nga drejtoresha e AMA-s, Armela Krasniqi, përmes një postimi në rrjetet sociale.
Sipas saj, platforma u raportua zyrtarisht nga AMA për shkelje të të drejtave të transmetimit, ndërsa kompania Cloudflare reagoi menjëherë duke konfirmuar ankesën dhe duke identifikuar ofruesit e shërbimit të hostimit që mbështesnin funksionimin e faqes.
Krasniqi thekson se si rezultat i këtij bashkëpunimi, faqja aktualisht nuk është më e aksesueshme dhe se AMA do të vijojë monitorimin dhe raportimin e çdo platforme të dyshuar për pirateri, me synim mbrojtjen e operatorëve të licencuar dhe të drejtave mbi produktin audioviziv.
“Një tjetër pirat merr dënimin e merituar! Platforma e paligjshme shqiperia.dev, e cila ritransmetonte pa autorizim DigitAlb, Tring dhe operatorë të tjerë me licencë kombëtare, u raportua zyrtarisht nga AMA. Cloudflare u përgjigj menjëherë duke konfirmuar ankesën dhe duke zbuluar ofruesit e hosting-ut përgjegjës për infrastrukturën e sit-it! Si rezultat, platforma aktualisht është e paarritshme! AMA vazhdon të monitorojë dhe raportojë çdo platformë të dyshuar për pirateri të produktit audioviziv, në mbrojtje të operatorëve të licencuar dhe publikut”, shkruan Krasniqi. /Telegrafi/